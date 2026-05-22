Samsung lanzó dos celulares de gama media con funciones premium

La pelea por la gama media ya no pasa solo por ofrecer un celular correcto a menor precio. En ese segmento, cada vez más competitivo, las marcas buscan acercar funciones que antes estaban reservadas para los modelos más caros. Samsung acaba de mover esa ficha con los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G.

Los equipos llegan con una propuesta clara: ofrecer una experiencia cercana a la gama alta, pero sin cruzar la barrera de precios de los smartphones premium. Ambos modelos incorporan conectividad 5G, herramientas de inteligencia artificial, pantallas AMOLED de alta tasa de refresco y una política de actualizaciones extendida, uno de los puntos que más pesa al momento de elegir un celular para varios años de uso.

El Galaxy A57 5G aparece como el modelo más potente de esta nueva dupla. Samsung lo presenta como el equipo más avanzado de la serie Galaxy A hasta el momento, con un diseño más delgado, mejoras de rendimiento y funciones de inteligencia artificial integradas en One UI 8.5. El Galaxy A37 5G, en cambio, apunta a quienes buscan una experiencia equilibrada, con prestaciones modernas y un precio más contenido.

En precios, la referencia actual varía según el canal de venta. En la tienda oficial de Samsung, la página de lanzamiento muestra un rango de $978.999 a $1.299.999 para los dos productos. En Tienda Personal, el Galaxy A37 5G de 256 GB figura a $1.099.999, mientras que el Galaxy A57 5G de 256 GB aparece a $1.299.999, con valores promocionales para clientes con Conexión Total.

Los dos celulares comparten una pantalla de 6,7 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de hasta 120 Hz. La diferencia está en la tecnología: el Galaxy A57 5G suma panel Super AMOLED+, mientras que el Galaxy A37 5G utiliza una pantalla Super AMOLED. En ambos casos, la apuesta está puesta en una experiencia visual fluida para redes sociales, streaming, juegos y navegación diaria.

celulares Samsung Imagen creada con IA MDZ

En fotografía, los dos modelos incluyen un sistema de triple cámara encabezado por un sensor principal de 50 MP. También incorporan una cámara macro de 5 MP y una frontal de 12 MP. La diferencia más visible está en el ultra gran angular: el A57 ofrece 12 MP y el A37 baja a 8 MP. Samsung también destaca mejoras de Nightography para fotos y videos con poca luz, además de herramientas de edición con IA como borrado de objetos, sugerencias automáticas y selección inteligente de contenido en pantalla.

Batería, resistencia y beneficios extra

La batería es otro punto fuerte de la nueva línea: ambos equipos incorporan 5.000 mAh. En el caso del Galaxy A57 5G, Samsung asegura hasta dos días de uso y carga rápida capaz de alcanzar alrededor del 60% en unos 30 minutos. Los dos modelos cuentan además con certificación IP68 contra agua y polvo, Samsung Knox para seguridad y hasta seis generaciones de actualizaciones de Android y One UI, junto con seis años de parches de seguridad.

Como parte del lanzamiento, Samsung también mantiene beneficios comerciales para la Serie A. En su sitio oficial figuran opciones de hasta 12 cuotas sin interés para los Galaxy A57 5G y A37 5G. Además, la compañía ofrece una promoción de Spotify Premium para compradores de modelos seleccionados de la familia Galaxy A, con período de compra vigente desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 12 de abril de 2027.