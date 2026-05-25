Se filtró el Samsung Galaxy Z Fold8 Wide: el nuevo referente de la gama alta

El entorno tecnológico recibe un fuerte impacto con la aparición de las primeras imágenes reales del próximo dispositivo de Samsung . La filtración de sus fundas oficiales en una plataforma de comercio electrónico expone los planos de producción del esperado Galaxy Z Fold8 Wide , anticipando un cambio rotundo en su estructura estética.

El encargado de esparcir la noticia es el reconocido informante Ice Universe a través de la red social X . El analista compartió una serie de fotografías de la plataforma china Alibaba, donde los fabricantes de carcasas ya listan los componentes para este terminal. Esta revelación expone las dimensiones definitivas antes de su presentación oficial.

Los fabricantes de carcasas reciben las dimensiones exactas y los planos técnicos una vez que el diseño del hardware está completamente cerrado. Por este motivo, la aparición de estos accesorios en el mercado mayorista cobra un valor fundamental para conocer la estética final del producto listo para producción. Las imágenes muestran un recorte vertical en forma de pastilla en la esquina superior izquierda, elemento que confirma un sistema de doble cámara trasera.

Asimismo, la estructura protectora revela detalles de sus biseles . La zona que resguarda la pantalla secundaria externa presenta unos marcos internos que recuerdan de forma directa a la generación anterior del Fold7. En el borde derecho, un rebaje preciso aloja el botón de encendido, componente que también cumple la función de escáner táctil para la lectura de huellas dactilares.

Samsung Galaxy Z Fold7 El Samsung Galaxy S25 Ultra lidera la gama alta de la marca en Argentina.

Una pantalla de formato tablet para el nuevo teléfono plegable

La característica que destaca de forma inmediata en las fotografías de Alibaba es la anchura del armazón. Este nuevo teléfono plegable es significativamente más ancho que cualquier otro modelo tipo libro que la firma distribuyó en el pasado. Esta modificación altera las proporciones tanto cuando el equipo permanece cerrado como cuando el usuario lo despliega por completo.

La pantalla interna se abre para ofrecer una relación de aspecto de 4:3. Esta proporción acerca la experiencia visual al formato de una tablet compacta en lugar de mantener las dimensiones estiradas de un smartphone tradicional. Este cambio estructural promete una comodidad superior para el consumo de videos, la lectura de documentos y la gestión de tareas múltiples en simultáneo.

Samsung Galaxy Z Fold8 Wide - Interna 2 La pantalla interna adopta una relación 4:3 muy similar al formato de una tablet en este nuevo teléfono plegable. Render - Onleaks-AndroidHeadline

Conectividad y componentes técnicos de esta potente propuesta de gama alta

El chasis de esta joya de gama alta cuenta con perforaciones específicas para optimizar el rendimiento del equipo. La zona de la pantalla externa muestra salidas de ventilación en los extremos superior e inferior, mientras que el sector opuesto alberga dos micrófonos en la parte alta y un puerto físico USB-C en la base inferior para la transmisión de datos y energía.

Los reportes técnicos indican que el dispositivo corre bajo el potente procesador Snapdragon 8 Gen 5. El sistema operativo elegido es One UI 9.0, capa de personalización construida sobre la base de Android 17, que introduce funciones avanzadas de inteligencia artificial integradas en el ecosistema Galaxy AI. Estos componentes garantizan una fluidez absoluta ante las demandas de procesamiento más complejas del segmento premium.

Samsung Galaxy Z Fold8 Wide - Interna 3 Los recortes de las carcasas confirman las salidas de aire y la conectividad USB-C del dispositivo de Samsung. Render - Onleaks-AndroidHeadline

Fecha de lanzamiento confirmada para el evento Galaxy Unpacked

La expectativa en torno a este lanzamiento tiene un punto de encuentro fijado en el calendario de este año. Samsung planea hacer oficial el dispositivo el próximo 22 de julio de 2026, durante la celebración del segundo evento Galaxy Unpacked de la temporada. La presentación compartirá protagonismo con el debut de los modelos tradicionales Galaxy Z Fold8 y el compacto Galaxy Z Flip8.

La llegada del nuevo Galaxy Z Fold8 Wide marca el inicio de una era de consolidación para los paneles flexibles en el mercado global. La diversificación de formatos y la apuesta por pantallas más anchas demuestran que la industria busca satisfacer las demandas de productividad móvil de los usuarios. Aquellas compañías que logren perfeccionar la durabilidad de sus bisagras y ofrecer un software maduro van a dominar la cima del sector digital en los próximos años.