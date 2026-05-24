Samsung Galaxy S25 Ultra: cuánto cuesta en Mercado Libre Argentina y qué cambia con la compra internacional

El Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB volvió a quedar en el centro de las comparaciones de precios dentro de Mercado Libre . Con la llegada de la compra internacional a la plataforma, muchos usuarios empezaron a preguntarse si conviene comprar tecnología en Argentina o aprovechar publicaciones del exterior. En este caso, la diferencia inicial es importante, pero no todo se define por el número que aparece primero.

La baja del Samsung Galaxy S25 Ultra lo devuelve al radar premium con precio mucho más atractivo.

El Galaxy S25 Ultra es el modelo más avanzado de Samsung dentro de su línea tradicional . Su propuesta apunta a quienes buscan un teléfono de alta gama para fotografía, productividad, gaming, edición de contenido y uso intensivo. No es un equipo pensado para quienes solo quieren redes sociales y mensajería, sino para usuarios que buscan rendimiento sostenido y prestaciones premium.

El dispositivo cuenta con una pantalla Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, resolución QHD+ y tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz. También incorpora cristal Corning Gorilla Armor 2, una mejora pensada para reforzar la resistencia y reducir reflejos en el uso diario.

En rendimiento, el equipo trabaja con el procesador Snapdragon 8 Elite para Galaxy, acompañado por 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno UFS 4.0. Esta combinación lo posiciona como un celular preparado para multitarea pesada, videojuegos exigentes y funciones de inteligencia artificial integradas en Android 15 con One UI 7.

Walmart-Samsung Galaxy S25 Ultra - Interna 2 En Mercado Libre Argentina, el Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB figura a $2.049.995. Shutterstock

Cámaras, batería y experiencia de uso

Uno de sus puntos más fuertes está en el apartado fotográfico. El Galaxy S25 Ultra incluye una cámara principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, una ultra gran angular de 50 MP, un telefoto de 50 MP con zoom óptico 5x y otro telefoto de 10 MP con zoom óptico 3x. Para selfies y videollamadas, suma una cámara frontal de 12 MP.

La batería es de 5000 mAh y admite carga rápida por cable de 45 W, además de carga inalámbrica. También conserva el S Pen integrado, un diferencial para quienes usan el teléfono para tomar notas, editar imágenes, firmar documentos o trabajar con mayor precisión sobre la pantalla.

En diseño, mantiene una construcción premium con marco de titanio, certificación IP68 contra polvo y agua, y un peso de 218 gramos. Es un equipo grande, robusto y orientado a una experiencia de uso más cercana a una herramienta de trabajo que a un celular básico.

s25 ultra2 El Galaxy S25 Ultra apuesta a potencia, pantalla grande y rendimiento pensado para durar años. Samsung

La comparación de precios

En Mercado Libre Argentina , el Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB figura a $2.049.995. La publicación local permite pagarlo en 6 cuotas de $341.665 , una opción atractiva para quienes priorizan financiación y una compra más simple dentro del país.

, el de 512 GB figura a $2.049.995. La publicación local permite pagarlo en , una opción atractiva para quienes priorizan financiación y una compra más simple dentro del país. En la compra internacional, el mismo modelo aparece a $1.446.635. A simple vista, la diferencia supera los $600.000 , por lo que la alternativa del exterior parece claramente más conveniente. Sin embargo, esa conclusión necesita una revisión más fina antes de avanzar.

En las compras internacionales pueden sumarse IVA, cargos adicionales y aranceles de importación cuando el producto supera los US$400. Esos valores suelen aparecer en el resumen final antes de confirmar el pago, pero pueden reducir de manera considerable el ahorro inicial.

Galaxy S25 Ultra Instagram @Samsung

Por eso, la decisión depende del perfil del comprador. Si el precio final internacional se mantiene cercano al publicado, la compra externa resulta más conveniente. Si los cargos elevan demasiado el valor, la opción local gana atractivo por la financiación, la disponibilidad y una operación más directa.