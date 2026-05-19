Adiós a Magis TV: Mercado Libre ofrece una alternativa legal al streaming con un 47% de descuento

El consumo de contenido por streaming cambió la forma de mirar televisión, pero también abrió una discusión cada vez más presente: cómo acceder a películas, series, videos y plataformas de manera segura. Frente al uso de aplicaciones no oficiales como Magis TV o Xuper TV , Mercado Libre ofrece una alternativa legal y accesible para convertir un televisor tradicional en una pantalla inteligente: el Xiaomi Mi TV Stick Android Full HD.

Este pequeño dispositivo funciona como una TV Box portátil. Se conecta al televisor a través de un puerto HDMI y permite acceder a aplicaciones populares como Netflix, YouTube, Amazon Prime Video y Hulu, entre otras opciones disponibles dentro del ecosistema Android. Su principal ventaja está en la simpleza: no hace falta cambiar el televisor ni invertir en una Smart TV nueva para tener una experiencia de streaming más completa.

Su precio competitivo en Mercado Libre lo vuelve una alternativa tentadora para abandonar Magis TV.

El Xiaomi Mi TV Stick tiene un diseño compacto, liviano y fácil de trasladar. Esa característica lo vuelve práctico no solo para usar en el hogar, sino también para llevarlo a otro ambiente, una casa de vacaciones o cualquier lugar donde haya un televisor compatible con HDMI.

Su instalación es sencilla. El usuario solo debe conectarlo al televisor, vincularlo a una red Wi-Fi y comenzar a navegar por las aplicaciones disponibles. Al contar con sistema operativo Android, el dispositivo permite acceder a una amplia variedad de contenidos y recibir actualizaciones que mejoran la experiencia con el paso del tiempo.

ChatGPT Image 10 abr 2026, 03_32_24 p.m. Con Netflix, Disney+ y YouTube, Xiaomi ofrece streaming estable, seguro y fácil de usar diariamente. Xiaomi

Full HD, control remoto y búsquedas por voz

En calidad de imagen, el Mi TV Stick ofrece una resolución máxima Full HD, suficiente para quienes buscan una visualización clara, nítida y estable en televisores compatibles. No apunta al segmento 4K, pero sí cumple con una necesidad concreta: sumar streaming fluido y ordenado en equipos que no tienen funciones inteligentes o quedaron desactualizados.

El dispositivo incluye un control remoto estándar, con navegación simple por menús y aplicaciones. Además, incorpora compatibilidad con Google Assistant, una función útil para hacer búsquedas por voz, abrir apps o encontrar contenido sin tener que escribir desde el control.

La conectividad también acompaña. El equipo cuenta con Wi-Fi y Bluetooth, dos herramientas clave para reproducir contenido sin cables y vincular otros dispositivos compatibles. Esto ayuda a mantener una experiencia más cómoda, especialmente en ambientes donde se busca reducir conexiones visibles o accesorios adicionales.

Xiaomi TV Stick El equipo cuenta con Wi-Fi y Bluetooth, dos herramientas clave para reproducir contenido sin cables y vincular otros dispositivos compatibles. Xiaomi

Una opción legal para un streaming más seguro

La propuesta del Xiaomi Mi TV Stick gana fuerza en un contexto donde muchos usuarios buscan dejar atrás aplicaciones no oficiales. Elegir dispositivos con apps reconocidas y plataformas legales no solo mejora la estabilidad del servicio, sino que también reduce riesgos vinculados con contenidos de origen dudoso, interrupciones, enlaces inseguros o descargas externas.

En Mercado Libre, el Xiaomi Mi TV Stick Android Full HD aparece con un precio anterior de $189.999 y un precio actual de $111.999, lo que representa un 41% OFF. Además, se ofrece al mismo precio en 18 cuotas de $6.222, una condición atractiva para quienes quieren renovar su experiencia de entretenimiento sin gastar lo que cuesta un televisor nuevo.