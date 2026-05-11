Magis TV quedó atrás: Mercado Libre ofrece una alternativa legal para renovar el streaming

La caída y el cuestionamiento de servicios informales como Magis TV y Xuper TV volvió a instalar una inquietud entre muchos usuarios: cómo mirar contenidos por streaming de manera simple, segura y legal, sin depender de aplicaciones de origen dudoso. En ese contexto, Mercado Libre ofrece una alternativa que combina practicidad, buena calidad de imagen y financiación: el Chromecast with Google TV de voz 4ª generación 4K.

El dispositivo de Google está pensado para transformar un televisor común, o un Smart TV antiguo, en un centro multimedia más moderno y completo. A través de Android TV, permite acceder a distintas aplicaciones desde una misma interfaz, con recomendaciones, menús ordenados y una navegación más cómoda que la de muchos televisores con sistemas limitados.

La propuesta resulta especialmente atractiva para quienes buscan dejar atrás plataformas informales y volver a un consumo más estable. En lugar de depender de servicios que pueden caerse, dejar de funcionar o presentar riesgos de seguridad, el Chromecast permite usar apps oficiales y reconocidas. Esa diferencia no solo mejora la experiencia, sino que también reduce problemas vinculados a bloqueos, fallas o contenidos de baja calidad.

Además, su uso no queda restringido al televisor. También puede integrarse con celulares, tablets y computadoras , lo que amplía las posibilidades dentro del hogar. Su conectividad wifi y bluetooth permite una instalación sencilla y una vinculación rápida con otros dispositivos.

Chromecast La alternativa legal reduce riesgos frente a servicios informales como Magis TV y Xuper TV. Google

Imagen 4K, sonido Dolby y control por voz

Uno de los puntos más fuertes del Chromecast with Google TV está en su rendimiento audiovisual. La compatibilidad con imagen 4K permite disfrutar series, películas, documentales y recitales con mayor nitidez, mejor definición y más detalle en cada escena. Para quienes todavía usan televisores con funciones básicas, el salto puede sentirse como una renovación completa.

En el apartado técnico, el dispositivo incluye procesador gráfico Mali-G31 MP2, estándar wifi IEEE 802.11ac, conexión HDMI y puerto USB-C. Esa combinación apunta a ofrecer un funcionamiento fluido, con buena respuesta al abrir aplicaciones y reproducir contenidos.

También suma compatibilidad con sonido Dolby, un detalle importante para quienes buscan una experiencia más envolvente. En películas de acción, recitales o producciones con diseño sonoro cuidado, esta característica puede marcar una diferencia frente a reproductores más básicos.

Otro diferencial es el control remoto con voz. Esta función permite buscar una película, abrir una app o navegar por el sistema sin tener que escribir manualmente. Es un recurso simple, pero muy útil en el uso diario, sobre todo cuando se busca rapidez y comodidad.

Chromecast3 En Mercado Libre, el Chromecast 4K se consigue con financiación y acceso a apps oficiales. Shutterstock

Una opción accesible para renovar el televisor

El Chromecast permite acceder a plataformas como Disney+, donde conviven contenidos de Pixar, Marvel, Star Wars, Disney y National Geographic, entre otras propuestas. También puede utilizarse con servicios gratuitos y legales como Pluto TV o Vix, lo que amplía el abanico para quienes no quieren sumar demasiadas suscripciones.

En tiempos en los que el streaming informal perdió terreno y genera cada vez más dudas, este dispositivo aparece como una solución concreta: es compacto, fácil de instalar, se actualiza automáticamente y ofrece acceso formal a las principales aplicaciones.

El precio también lo vuelve competitivo dentro de Mercado Libre. El Chromecast with Google TV 4K se consigue por $319.990, con posibilidad de financiación en hasta 6 cuotas de $72.387. Para quienes buscan una alternativa legal a Magis TV y Xuper TV, con buena imagen, control por voz y compatibilidad con apps oficiales, se posiciona como una opción segura y práctica para renovar el entretenimiento en casa.