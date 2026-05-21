Smart TV TCL QLED 55": la oferta de Mercado Libre que muchos miran para el Mundial 2026

Aunque el Hot Sale ya terminó en Mercado Libre , algunas marcas todavía mantienen promociones atractivas para quienes buscan renovar tecnología en casa. En ese escenario, TCL aparece con una opción interesante para quienes quieren llegar al Mundial 2026 con una pantalla grande, buena calidad de imagen y prestaciones pensadas tanto para ver contenidos como para jugar.

El producto destacado es un Smart TV TCL QLED de 55 pulgadas , un modelo que combina resolución 4K, tecnologías de mejora de imagen y funciones orientadas al entretenimiento. Por tamaño y características, se presenta como una alternativa para livings, habitaciones amplias o espacios donde se busca una experiencia más inmersiva.

La pantalla 4K de este TCL promete colores intensos, mayor nitidez y una experiencia inmersiva para contenidos deportivos.

El principal atractivo de este televisor está en su pantalla QLED 4K de 55 pulgadas, diseñada para ofrecer imágenes más vibrantes, colores intensos y detalles nítidos. Esta tecnología permite disfrutar contenidos deportivos, películas, series y plataformas de streaming con una calidad visual superior a la de modelos más básicos.

Además, el equipo incorpora un procesador de imagen con inteligencia artificial. Según la información del producto, este sistema analiza las escenas, reconoce detalles y optimiza color, contraste y claridad para lograr una reproducción más realista. El objetivo es que cada imagen se vea con mayor profundidad y precisión.

ChatGPT Image 2 abr 2026, 02_11_10 p.m. El modelo suma Dolby Vision, brillo HDR y tecnología T-SCREEN PRO para mejorar el contraste. Imagen generada por la IA

Contraste, brillo HDR y experiencia cinematográfica

Otro punto fuerte del modelo es la tecnología T-SCREEN PRO, desarrollada por TCL. Esta función busca mejorar el contraste, reducir el efecto halo y minimizar la interferencia de la luz ambiental. En la práctica, esto puede ayudar a obtener una imagen más clara y detallada, incluso en espacios con buena iluminación natural.

El Smart TV también suma brillo HDR, una prestación pensada para mejorar la visualización en escenas muy iluminadas o con sombras profundas. Esto permite distinguir detalles que muchas veces se pierden en contenidos con contrastes exigentes.

A eso se agrega Dolby Vision, una tecnología asociada a una experiencia más cercana al cine. Con esta función, el televisor busca ofrecer colores más ricos, mejores niveles de luz y una sensación más envolvente al momento de ver películas, series o eventos deportivos.

ChatGPT Image 19 may 2026, 04_43_15 p.m. TCL Game Master apunta a reducir latencia y mejorar la fluidez durante partidas exigentes online. Imagen generada por la IA

También pensado para videojuegos

El TCL QLED de 55 pulgadas no apunta solo al consumo de películas, series o partidos. También incluye funciones orientadas al gaming a través de TCL Game Master, una tecnología diseñada para mejorar la fluidez durante las partidas.

La marca destaca una menor latencia, ajustes automáticos según el contenido y una frecuencia de actualización más alta. Estas características son importantes para quienes juegan títulos de velocidad, deportes, disparos o competencia online, donde cada segundo de respuesta puede marcar la diferencia.

Con este conjunto de prestaciones, el televisor aparece como una opción fuerte para quienes buscan renovar la pantalla antes del Mundial 2026. El modelo tenía un precio anterior de $935.663, pero ahora figura en Mercado Libre a $764.099, con un 18% de descuento. Además, puede comprarse en hasta 6 cuotas de $171.909.