Casi regalado en Mercado Libre: este Smart TV Hisense está a menos de $600.000 en el Hot Sale

El Hot Sale de Mercado Libre volvió a poner en primer plano a los televisores de gran tamaño. Entre las opciones disponibles, el Smart TV Hisense 50 UHD 4K A6N se destaca por una combinación que suele ser muy buscada por los usuarios: pantalla amplia, resolución 4K, conectividad completa y un precio por debajo de los $600.000.

Se trata de un modelo pensado para quienes quieren renovar el living, armar un espacio de entretenimiento más completo o dar el salto desde un televisor más chico. Su pantalla LED de 50 pulgadas permite ver películas, series, partidos y contenidos de streaming con una imagen más inmersiva. Además, la resolución UHD 4K aporta mayor nitidez y detalle frente a los modelos Full HD.

El diseño en color negro mantiene una estética sobria, fácil de adaptar a distintos ambientes. Esto lo convierte en una alternativa funcional para salas de estar, habitaciones grandes o espacios familiares donde el televisor ocupa un lugar central.

Uno de los puntos fuertes del Hisense A6N está en su calidad de imagen. La resolución 4K permite reproducir contenidos con mayor definición, mientras que el soporte para HDR mejora el rango dinámico en escenas con zonas claras y oscuras. Esto ayuda a que los colores tengan más profundidad y que los detalles se perciban mejor en películas, series y videos compatibles.

El televisor funciona con el sistema operativo VIDAA, una plataforma simple y directa para acceder a aplicaciones de uso cotidiano. Entre las apps integradas se encuentran Netflix, YouTube, Disney+, Amazon Prime y Flow, lo que facilita el acceso a contenidos sin necesidad de conectar dispositivos externos.

La experiencia apunta a ser práctica: encender el televisor, elegir la aplicación y reproducir el contenido. Para quienes buscan un Smart TV sin demasiadas complicaciones, este sistema puede resultar suficiente para el uso diario.

smart tv5 El Smart TV Hisense de 50 pulgadas combina resolución 4K, conectividad completa y precio atractivo en el Hot Sale de Mercado Libre. Hisense

Conectividad completa y precio destacado

El modelo también ofrece una buena variedad de conexiones. Cuenta con Wi-Fi, puerto de red, Bluetooth, tres entradas HDMI y dos puertos USB. Esto permite conectar consolas, notebooks, barras de sonido, pendrives, decodificadores u otros dispositivos sin depender de adaptadores adicionales.

La conexión Bluetooth suma comodidad para vincular equipos compatibles de forma inalámbrica, mientras que el Wi-Fi permite utilizar las aplicaciones de streaming sin cables. A su vez, el puerto de red puede ser útil para quienes prefieren una conexión más estable al reproducir contenido en alta calidad.

smart tv 2 Su sistema VIDAA permite acceder a Netflix, YouTube, Disney+, Amazon Prime y Flow sin accesorios. Hisense

El dato más atractivo aparece en el precio. Durante el Hot Sale de Mercado Libre, el Smart TV Hisense 50 UHD 4K A6N figura a $599.999, con un 14% de descuento. Además, se puede pagar en 6 cuotas de $99.999, con el mismo precio final informado.

Por sus características, el Hisense A6N queda bien posicionado para quienes buscan un televisor grande, con imagen 4K, acceso a plataformas populares y varias opciones de conexión, sin pasar la barrera de los $600.000.