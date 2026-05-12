Guía actualizada: los cinco mejores auriculares Samsung para comprar en 2026

Samsung lidera el mercado del audio personal con una propuesta innovadora y variada para este 2026. Sus nuevos auriculares inalámbricos combinan tecnología de punta, como la inteligencia artificial avanzada, con diseños ergonómicos que garantizan comodidad absoluta. En esta nota analizamos los cinco modelos más destacados para que elijas el ideal.

El panorama tecnológico actual exige dispositivos que no solo reproduzcan música , sino que también actúen como asistentes inteligentes en el día a día. Durante el último año, la integración de funciones de traducción en tiempo real y la cancelación de ruido adaptativa transformaron la experiencia del usuario.

A principios de este año, llegaron al mercado los Samsung Galaxy Buds 4 Pro , estableciendo un nuevo estándar en la gama alta. Estos audífonos in-ear presentan un diseño "canal-fit" que utiliza almohadillas especiales para lograr un sellado superior, fundamental para su sistema de cancelación activa de ruido (ANC) mejorado. La calidad sonora es indiscutible gracias a su soporte de audio Hi-Fi de 24 bits.

Sin embargo, el verdadero diferencial de los Samsung Galaxy Buds 4 Pro radica en su IA integrada. Esta tecnología permite realizar interpretaciones de idiomas en tiempo real directamente en el oído del usuario, facilitando la comunicación en viajes o reuniones internacionales. Además, cuentan con una resistencia IP57, lo que los protege contra el agua y el polvo, convirtiéndolos en el compañero ideal para deportistas exigentes que no quieren sacrificar potencia por durabilidad.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Samsung Galaxy Buds FE: comodidad y autonomía para el uso diario

Para quienes buscan una integración perfecta en el ecosistema Galaxy sin gastar de más, los Samsung Galaxy Buds FE representan la opción más inteligente. Este modelo destaca por su diseño ergonómico que incorpora "aletas" de sujeción, las cuales aseguran que el dispositivo permanezca en su lugar durante jornadas largas de movimiento. A pesar de su precio contenido, no renuncian a la Cancelación Activa de Ruido.

La autonomía es otro punto fuerte de los Samsung Galaxy Buds FE, ya que ofrecen hasta 30 horas de uso total con el estuche de carga. El sonido de alta calidad se caracteriza por graves profundos y un sistema de tres micrófonos que garantiza llamadas claras, incluso en entornos ruidosos. Son la puerta de entrada perfecta para disfrutar de las ventajas de la marca con una relación calidad-precio difícil de superar en el mercado actual.

Mejores Auriculares Samsung - Interna 2 El diseño con aletas de los Samsung Galaxy Buds FE garantiza máxima estabilidad durante la actividad física. Samsung

La revolución metálica de los auriculares Galaxy Buds 4

En marzo de 2026, la compañía sorprendió con el lanzamiento de los Samsung Galaxy Buds 4. Estos dispositivos presentan un diseño ergonómico denominado "blade", con un acabado metálico que les otorga una apariencia futurista y elegante. En términos de rendimiento sonoro, alcanzan una fidelidad impresionante de 24 bits/96 kHz, satisfaciendo a los oídos más refinados que buscan matices precisos en cada canción.

Los Buds 4 también integran cancelación de ruido activa adaptable, que ajusta el nivel de aislamiento según el entorno sonoro del usuario. Al igual que sus hermanos mayores, incluyen funciones de inteligencia artificial para mejorar la productividad. Con una batería que alcanza las 30 horas y resistencia al agua IP54, se consolidan como una de las opciones más versátiles de la temporada para el público joven y profesional.

Mejores Auriculares Samsung - Interna 3 La inteligencia artificial integrada en los dispositivos de Samsung permite traducir conversaciones al instante. shutterstock

El legado premium y la nueva serie económica Core

No podemos olvidar a los Galaxy Buds 3 Pro, que introdujeron el diseño de bastón en la marca. Estos audífonos premium cuentan con ANC potenciado por IA y controles táctiles por pellizco, ofreciendo una ergonomía que muchos usuarios todavía prefieren. Su resistencia IP57 y el audio Hi-Fi de 24 bits los mantienen como una alternativa vigente y poderosa frente a los lanzamientos más recientes.

Mejores Auriculares Samsung - Interna 4 El acabado metálico de los nuevos Buds 4 redefine la estética de los auriculares modernos. Samsung

Por último, a finales de 2025 aparecieron los Buds Core, una propuesta de gama de entrada que democratiza la tecnología. A pesar de su bajo costo, incluyen Cancelación Activa de Ruido y funciones de Galaxy AI. Con una batería impresionante de 35 horas y un peso pluma de solo 5.3 gramos por auricular, demuestran que el fabricante busca cubrir cada segmento del mercado con productos de alta fidelidad y conectividad total.