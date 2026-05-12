Por qué los usuarios Samsung pagan mucho más caro las reparaciones que los de iPhone

El costo de mantenimiento de un Samsung supera con creces lo que abona un usuario de iPhone . Un reciente informe de Insuranceopedia confirma que los dueños de dispositivos Galaxy enfrentan facturas por reparaciones aseguradas mucho más elevadas. Esta brecha económica genera un impacto directo en el bolsillo de los consumidores a largo plazo.

La investigación compara los planes de protección oficiales de ambas marcas, analizando los daños más habituales como roturas de pantalla o fallas técnicas. Mientras que Apple apuesta por un esquema de pagos fijos y previsibles, la firma surcoreana aplica tarifas que varían según el modelo del equipo. Esta incertidumbre tarifaria encarece el servicio para quienes eligen la gama alta de la competencia de Apple.

El análisis realizado por el equipo de investigación de Insuranceopedia arroja cifras contundentes que ponen en alerta a los usuarios de la marca coreana. Según el informe, los propietarios de un Samsung Galaxy pagan entre un 30% y un 60% más por reparaciones cubiertas por seguros en comparación con los dueños de un iPhone . Esta diferencia de precio representa cientos de dólares extra durante la vida útil del equipo.

Los números hablan por sí solos. Mientras un usuario de la manzana abona, en promedio, 75 dólares por una intervención técnica, aquel que utiliza un Galaxy debe desembolsar entre 100 y 120 dólares por el mismo concepto . Esta disparidad se mantiene incluso en los servicios de protección oficiales como AppleCare+ y Samsung Care+, donde la ventaja económica favorece claramente al ecosistema de Apple.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Tarifas fijas vs. variables: el dilema de los seguros

La razón principal de esta diferencia reside en la estructura de cobros que cada compañía decidió implementar. Apple mantiene un sistema de tarifas fijas y predecibles. Esto permite que el consumidor sepa de antemano cuánto gastará si su pantalla se rompe o si el dispositivo sufre un desperfecto moderado. La previsibilidad es un valor que los usuarios de iPhone aprecian al contratar sus planes de cobertura.

Por el contrario, el gigante surcoreano utiliza un esquema de precios variables. El costo final del arreglo depende estrictamente del modelo específico y del daño sufrido. Esta falta de estandarización genera una incertidumbre que, en la mayoría de los casos, termina encareciendo el proceso. Para los analistas, esta impredecibilidad constituye el factor determinante que eleva el costo relativo de mantenimiento en la marca coreana.

Reparaciones Samsung-iPhone - Interna 2 El costo de mantenimiento es un factor decisivo al comparar un Samsung con un iPhone en 2026. shutterstock

El desafío de la gama premium y la lealtad del usuario

Samsung decidió competir de forma directa en el segmento más exclusivo del mercado. Con lanzamientos como el Galaxy S Ultra, el Galaxy Z Fold y el Galaxy Z Flip, los precios de venta oscilan entre los 1.300 y 1.800 dólares. Estas cifras superan incluso los rangos de la línea Pro de su principal competidor. Sin embargo, el alto precio de compra no garantiza una estructura de servicio postventa más económica.

A pesar de contar con hardware de primer nivel, la marca aún no logra la lealtad que caracteriza a Apple. Datos de Consumer Intelligence Research Partners indican que cerca del 90% de los usuarios de iPhone se mantienen fieles a la marca al renovar su terminal. En cambio, los altos costos de las reparaciones y la variabilidad de precios actúan como un punto de fricción que desgasta la relación con el cliente de Galaxy.

Reparaciones Samsung-iPhone - Interna 3 La lealtad de marca de Apple supera el 90% gracias a su ecosistema de servicios integrados. shutterstock

Dominio de mercado: cifras que explican el contexto global

El panorama actual de ventas refleja este desgaste en la participación de mercado. Apple controla el 63% del mercado estadounidense, frente a un modesto 20,6% de Samsung. A nivel mundial, la distancia entre ambas empresas alcanzó su punto más amplio desde finales de 2016. Actualmente, Apple posee el 32,2% del mercado global, dejando a la firma coreana casi 12 puntos porcentuales por detrás.

Incluso en territorios donde históricamente la competencia fue más pareja, como Europa, se observa un cambio de tendencia. La marca surcoreana retrocedió cuatro puntos para ubicarse en un 30,2%, mientras que la empresa de Cupertino escaló hasta el 40,1%. Los gastos en seguros y mantenimiento inclinan la balanza para muchos compradores que hoy evalúan el costo total de propiedad antes de realizar una inversión tan importante.