Apple inicia pruebas finales de los nuevos AirPods con cámaras integradas

Apple avanza en la integración de hardware visual en sus accesorios de audio más populares. El nuevo proyecto de AirPods con cámaras se encuentra en su fase final de pruebas, buscando transformar la manera en que los usuarios se relacionan con los asistentes virtuales y el espacio físico.

Los AirPods de Apple podrían incluir cámaras y convertirse en un accesorio clave de la IA.

Según un informe de Bloomberg , estos auriculares poseen patillas más largas que los modelos actuales para alojar los módulos de imagen, aunque mantienen una estética general similar. El analista Mark Gurman indica que el dispositivo entró en una etapa donde los prototipos presentan un diseño y capacidades casi definitivos tras años de trabajo interno. Sin embargo, todavía no existe una fecha de lanzamiento confirmada para el mercado global.

A diferencia de otros dispositivos portátiles, las cámaras de estos auriculares no tienen como objetivo capturar fotos o videos para el usuario. Estos módulos de baja resolución funcionan como "ojos" para el sistema de inteligencia artificial . La tecnología permite que el asistente observe el entorno para ofrecer información contextual o mejorar la experiencia del audio espacial de forma dinámica.

Esta propuesta técnica no es totalmente nueva en los laboratorios de la marca. Ya en 2024, algunos analistas describieron el uso de cámaras infrarrojas similares a las del FaceID dentro de los AirPods . La evolución actual apunta a potenciar las funciones de procesamiento inteligente. Para alertar a las personas alrededor, el hardware incluye una luz LED pequeña que se enciende cuando los sensores están operativos, intentando mitigar posibles preocupaciones sobre la privacidad en espacios públicos.

El mercado de dispositivos con Apple y la competencia

La industria tecnológica muestra un interés creciente por los equipos de vestir que integran capacidades visuales. Otras empresas del sector también desarrollan gafas inteligentes o colgantes que utilizan cámaras para alimentar modelos de lenguaje. Apple busca con este desarrollo que sus AirPods se conviertan en una herramienta de consulta constante, permitiendo que el software interprete objetos o textos que el usuario tiene frente a sí.

Te sorprederás cuando veas la oferta que Walmart tiene para estos AirPods Foto: Digital Trends Español Los futuros auriculares de la marca podrían incluir sensores ópticos para mejorar la interacción con el entorno mediante software. Digital Trends

A pesar de la trayectoria de la empresa en la protección de datos personales, el uso de cámaras en auriculares genera debates sobre la aceptación social. Experiencias previas en el mercado demostraron que el público suele ser escéptico ante dispositivos que pueden registrar imágenes de forma discreta. El éxito de este terminal dependerá de cómo la inteligencia artificial logre aportar un valor real que justifique el cambio en el diseño físico. Mientras tanto, la firma también evalúa otros formatos, como pines inteligentes, para consolidar su presencia en el área de la tecnología vestible.