Apple: el RCS cifrado llega a iPhone y Android con la actualización iOS 26.5

Apple lanzó la versión definitiva para desarrolladores de su próximo sistema operativo. Con la incorporación del RCS cifrado, las conversaciones entre iPhone y dispositivos Android tendrán seguridad de punta a punta, eliminando una de las mayores vulnerabilidades en la comunicación multiplataforma de los últimos años.

La llegada de esta función ocurre tras un periodo de pruebas que comenzó en febrero. Según el registro de cambios de la versión de iOS 26.5 , la mensajería de servicios de comunicación enriquecida (RCS) con cifrado de extremo a extremo estará disponible de forma gradual. Esta tecnología forma parte del Perfil Universal de la GSMA, lo que asegura que el contenido de los chats no pueda ser leído por terceros mientras viaja entre los equipos.

El sistema operativo mostrará indicadores visuales claros para dar tranquilidad a las personas. Dentro de la aplicación Mensajes del iPhone, aparecerá el texto "Mensaje de texto · RCS" junto a un ícono de candado que confirma que la charla está protegida. Este cambio permite que los usuarios de Apple mantengan el mismo nivel de privacidad que ya tienen en iMessage cuando se comuniquen con usuarios de Google Mensajes .

Compatibilidad con Google Messages y operadoras

Para que el RCS cifrado funcione correctamente, ambos participantes de la conversación deben contar con software actualizado. En el caso de los celulares con Android, es requisito indispensable utilizar la última versión de Google Mensajes. Apple confirmó que esta característica llegará primero a los usuarios que tengan operadoras de telefonía compatibles con el estándar de la GSMA.

La configuración en el iPhone es sencilla y viene activada por defecto. Los usuarios podrán encontrar el interruptor en el menú de Ajustes, dentro de la sección de Mensajes y luego en Mensajería RCS. Allí, la opción "Cifrado de extremo a extremo (Beta)" debe estar marcada para asegurar el flujo de datos privado. Por su parte, la aplicación Google Mensajes en Android también mostrará el símbolo del candado en los globos de texto para señalar que la encriptación está activa.

Se espera que iOS 26.5 esté disponible para el público general durante la próxima semana. Este avance cierra un reclamo histórico de la industria tecnológica y de los defensores de la privacidad digital. Con esta implementación, el RCS cifrado deja de ser una función exclusiva entre equipos de una misma marca para transformarse en un estándar de protección global que beneficia a todo el ecosistema móvil. Las pruebas actuales sugieren que el despliegue será masivo y que la interoperabilidad entre Google Mensajes y el ecosistema Apple finalmente alcanzará un punto de madurez técnica necesario para el mercado actual.