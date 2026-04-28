¿Es el fin de la iPad? Apple apuesta por la touchscreen en sus computadoras

Apple inició un proceso de convergencia que pone en duda la continuidad de su tablet clásica. Apple planea lanzar un iPad con funciones limitadas frente a la nueva generación de computadoras portátiles. Este cambio responde a la integración de paneles táctiles en las laptops y teléfonos de gran tamaño.

La firma estadounidense ya no resiste la idea de replicar funciones de su tablet en otros equipos de su catálogo. El lanzamiento de una pantalla táctil en la línea MacBook Pro con paneles OLED marca un punto de quiebre para el mercado. En 2026, la convergencia entre hardware y software parece inevitable debido al uso de chips de la serie M5 en casi todos los dispositivos. Durante años, la compañía mantuvo líneas paralelas para evitar que sus productos compitieran entre sí, pero esa etapa terminó.

La decisión de Apple de incluir una touchscreen (pantalla táctil) en las portátiles Pro quita el principal argumento de venta de los modelos más caros de la tablet. Hasta hoy, los usuarios que necesitaban interacción directa con la pantalla debían elegir una iPad Pro. Con el nuevo hardware, las computadoras ofrecen la misma capacidad táctil pero con la potencia completa de macOS 27. Este sistema operativo adapta el tamaño de los botones y el menú de forma dinámica según el tipo de entrada que detecta el equipo.

Además, los informes técnicos revelan que Apple prueba modelos de portátiles con conectividad 5G integrada . Esta función acerca todavía más la experiencia de una computadora a la de una tablet. El hardware ahora comparte componentes como el sistema de gestión térmica avanzada para sostener procesos exigentes. La brecha de software también se achica, ya que iPadOS 26 sumó funciones de escritorio como el cursor de precisión, la barra de menú y una gestión de ventanas más flexible.

El MacBook Neo y el iPhone Fold como sucesores

En el segmento de entrada, el MacBook Neo aparece como una alternativa económica de solo 599 dólares. Este precio compite de forma directa con el valor de mercado de la iPad Air de 11 pulgadas. Los estudiantes y jóvenes profesionales suelen elegir una computadora con teclado físico y sistema de escritorio para realizar sus tareas académicas. El MacBook Neo otorga una experiencia de uso más completa para el trabajo productivo por el mismo costo que una tablet.

MacBook NEO 4 La nueva MacBook NEO integra lo mejor de una tablet en una computadora. Shutterstock

Por otro lado, la llegada del iPhone Fold amenaza la existencia del modelo mini. Este nuevo teléfono plegable despliega una superficie de trabajo similar a la de una tablet pequeña. Los usuarios que buscan portabilidad y una pantalla amplia encuentran en el iPhone Fold la solución ideal sin necesidad de llevar dos aparatos en el bolso. El costo del iPhone Fold se ubica cerca de lo que un cliente paga hoy por un teléfono Pro y una tablet mini por separado.

Apple no dejará de fabricar su tablet de forma repentina. El proceso de retiro será lento, similar al camino que recorrió el iPod tras la aparición del primer celular de la marca. Sin embargo, la empresa ya coloca los cimientos para que sus otros productos absorban las funciones del dispositivo actual. La competencia interna dentro de la firma define el camino hacia una integración total del hardware táctil.