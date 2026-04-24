Walmart tiene una gran oferta para el iPhone Air de Apple

La cadena de supermercados Walmart sorprende al mercado tecnológico con una oferta especial para adquirir el flamante iPhone Air . Este dispositivo de Apple representa un salto en diseño y potencia, captando la atención de usuarios en Argentina que buscan renovar su equipo con lo último en innovación móvil y elegancia.

El modelo Air destaca principalmente por su extrema delgadez , alcanzando apenas los 5,6 milímetros de grosor. Fabricado íntegramente en titanio pulido, este terminal no solo es ligero, sino que integra el potente chip A19 Pro. Ante el lanzamiento global, los consumidores locales analizan las opciones de importación para aprovechar los precios competitivos que ofrece el gigante minorista estadounidense durante esta temporada.

Comprar en Walmart el iPhone Air permite acceder a descuentos exclusivos que no están disponibles de forma directa en Argentina.

El nuevo estandarte de la firma de Cupertino redefine la estética de los smartphones modernos. Con un cuerpo extremadamente delgado de 5,6 milímetros, el dispositivo utiliza titanio de alta resistencia para garantizar durabilidad sin sumar peso innecesario. Además, incorpora el cristal Ceramic Shield 2, que ofrece una protección superior contra rayaduras y caídas accidentales. La ligereza es, sin dudas, el corazón de este lanzamiento.

En su parte frontal, encontramos una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,5 pulgadas. Este panel cuenta con la tecnología ProMotion, que permite una frecuencia de actualización variable de 1 a 120 Hz, asegurando fluidez en cada movimiento. Con un brillo máximo de hasta 3.000 nits, la visualización bajo luz solar directa deja de ser un problema para los usuarios que exigen la mejor calidad de imagen.

iPhone Air: el iPhone más delgado con el poder de un 'Pro' Los nuevos iPhone 17 debutan con un rediseño completo, pantallas más brillantes y un sistema de cámaras Fusion de 48 MP.

Cámaras inteligentes y rendimiento de vanguardia

A diferencia de otros modelos de la marca, el dispositivo apuesta por la simplicidad técnica respaldada por software avanzado. El equipo integra una sola cámara trasera "Fusion" de 48 megapíxeles con apertura f/1.6 y estabilización óptica (OIS). Gracias al uso intensivo de inteligencia artificial, este sensor logra un zoom óptico 2x de alta fidelidad sin necesidad de una lente telefoto dedicada, manteniendo el perfil estilizado del teléfono.

El rendimiento interno corre por cuenta del chip Apple A19 Pro, fabricado con tecnología de 3 nanómetros. Este procesador se enfoca en la eficiencia energética y la potencia bruta necesaria para ejecutar Apple Intelligence, el conjunto de funciones de IA de la empresa. Con 12 GB de memoria RAM, la multitarea es instantánea y fluida, superando las expectativas de los usuarios más exigentes que buscan productividad y entretenimiento en un solo lugar.

Walmart-iPhone 17 Air - Interna 2 El acabado en titanio del dispositivo garantiza resistencia y una ligereza sin precedentes en la industria. shutterstock

Cómo comprar en Walmart el iPhone Air desde Argentina

Para acceder a este beneficio, es necesario comprender la logística de compra internacional. La oferta de Walmart se encuentra disponible tanto en sus tiendas físicas como en su plataforma virtual dentro de los Estados Unidos. Aunque el comercio no realiza envíos directos a nuestro país, los interesados en Argentina pueden utilizar servicios de mensajería courier especializados para recibir el producto en su domicilio.

El proceso requiere la contratación de un servicio de importación privado que asigne un domicilio de recepción (casillero) en territorio estadounidense. Una vez que el producto llega a esa dirección, la empresa de logística gestiona el traslado y el ingreso al país. Debido al bajo costo que presenta el equipo en las góndolas norteamericanas, el ahorro final suele justificar el movimiento administrativo y los costos de envío para los fanáticos de la manzana.

Walmart-iPhone 17 Air - Interna 3 Los couriers privados facilitan la llegada del equipo a territorio nacional de manera segura y eficiente. shutterstock

Consideraciones de importación y precio final del equipo

El valor de venta fijado para este modelo es de 999 dólares, lo que equivale aproximadamente a 1.349.000 pesos argentinos según las cotizaciones actuales. Sin embargo, los compradores deben estar atentos a que el precio final en moneda nacional depende del tipo de cambio del día y de los impuestos correspondientes al ingreso de electrónica. Es fundamental calcular estos gastos extra antes de finalizar la operación para evitar sorpresas.

La oferta incluye una amplia gama de colores atractivos como Space Black, Cloud White, Light Gold y Sky Blue. Además de la estética, el equipo de Apple cuenta con conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y un chip C1X que mejora la recepción de señal 5G.