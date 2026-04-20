Los tres mejores teléfonos Samsung para comprar en Walmart en 2026

Comprar un nuevo Samsung en este 2026 es más sencillo gracias a la oferta vigente en las tiendas de Walmart . La cadena estadounidense presenta precios sumamente competitivos en sus teléfonos más buscados, permitiendo que los usuarios argentinos accedan a tecnología de punta mediante servicios de importación privada con un ahorro significativo.

El mercado móvil evoluciona rápidamente y la serie A de la firma coreana domina el segmento medio con prestaciones que antes eran exclusivas de la gama alta. Con pantallas AMOLED de última generación y baterías de larga duración, estos terminales se consolidan como la opción preferida para quienes buscan equilibrio.

Comprar en Walmart un equipo Samsung es hoy una de las opciones más elegidas por los ahorristas.

El Galaxy A36 5G, que llegó al mercado en marzo de 2025, se mantiene como una de las opciones más equilibradas en las góndolas actuales. Este equipo cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas que corre a 120Hz, lo que asegura una fluidez envidiable para el consumo de redes sociales y videos. Su procesador Snapdragon 6 Gen 3 ofrece la potencia necesaria para las tareas diarias sin sacrificar la eficiencia energética.

En cuanto al apartado fotográfico, este celular incorpora una triple cámara de 50MP con estabilización óptica (OIS), una función vital para obtener fotos nítidas incluso en movimiento. Con una batería de 5000 mAh y carga rápida de 45W, el usuario se olvida de los enchufes durante todo el día. Actualmente, se consigue por un precio de 229 dólares (unos $310.000 argentinos), incluyendo la promesa de 6 años de actualizaciones oficiales.

Samsung Galaxy A36 Samsung lidera el mercado con su renovada gama media para 2025.

Para quienes buscan un paso más allá en rendimiento, el Galaxy A56 5G es la respuesta. Este terminal se posiciona en la gama media-premium gracias a su potente procesador Exynos 1580. Al igual que su hermano menor, presenta una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas, pero optimiza la experiencia mediante el uso de Inteligencia Artificial en su cámara principal de 50MP para mejorar cada toma de forma automática.

Este modelo es ideal para usuarios que exigen más de sus teléfonos en términos de multitarea y juegos. Con una resistencia IP67 contra agua y polvo, y un diseño refinado, el Galaxy A56 5G de Samsung representa una inversión segura a largo plazo. En Walmart, este equipo se encuentra por 398,99 dólares (aproximadamente $539.000 argentinos), una cifra muy competitiva si se compara con los valores del mercado local para equipos de similares características.

Samsung Galaxy A56 El Samsung Galaxy S25 Ultra lidera la gama alta de la marca en Argentina.

Si el presupuesto es más ajustado, el Galaxy A17 5G es el modelo a seguir. Lanzado a finales de 2025, este equipo sorprende por ofrecer una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas con tasa de refresco variable entre 90 y 120Hz, algo poco común en su rango de precio. Utiliza el procesador Exynos 1330 y ofrece diversas variantes de memoria RAM para adaptarse a cada necesidad.

A pesar de ser un terminal de entrada a la gama media, no descuida la seguridad de la imagen: su cámara de 50 MP también incluye estabilización óptica (OIS). Con una batería de 5000 mAh y conectividad 5G, este Samsung garantiza velocidad y autonomía. Su precio de oferta se ubica en los 219,99 dólares (cerca de $297.000 argentinos), posicionándose como un fuerte competidor para quienes buscan renovar su equipo sin gastar una fortuna.

Este teléfono Samsung de gama media será presentado en Argentina y es todo un éxito El nuevo Samsung Galaxy A17 4G llega para redefinir la gama de entrada con características de segmentos superiores.

Cómo comprar desde Argentina y aprovechar el descuento en Walmart

Para acceder a este beneficio hay que entender la logística, ya que esta oferta está disponible en las tiendas físicas y virtuales de los Estados Unidos. Sin embargo, es factible traer estos equipos a la Argentina a través de servicios de envío courier especializados. El proceso implica una gestión extra en plataformas de importación, pero debido al bajo costo del producto en Walmart, el ahorro final suele justificar el movimiento para quienes buscan compara teléfonos económicos.

Los usuarios interesados deben contratar un servicio de importación privado (courier) para gestionar el traslado y contar con un domicilio de recepción en el país del norte (casillero). Es importante tener en cuenta que el precio final en pesos depende del tipo de cambio del día y los impuestos correspondientes al ingreso de electrónica al país. El impacto de estas propuestas internacionales obliga a los consumidores a estar más alertas que nunca para cazar las mejores oportunidades en teléfonos inteligentes.