Ya se puede comprar el iPhone 17 Pro en Walmart con un precio impresionante

La cadena estadounidense Walmart sorprende al mercado tecnológico con una oferta destacada para el iPhone 17 Pro . Este dispositivo de Apple se posiciona como el favorito de la temporada 2026, ofreciendo un rendimiento excepcional y una integración total con servicios avanzados para los usuarios más exigentes del mundo móvil.

El lanzamiento de la nueva serie Pro de Apple genera un impacto inmediato en las tiendas físicas y virtuales de todo el mundo. Gracias a la potencia de su nuevo procesador y una pantalla con tecnología de vanguardia, el terminal redefine lo que significa la alta gama. En este contexto, la disponibilidad de stock y las rebajas directas transforman la experiencia de compra tradicional.

El nuevo terminal de Apple integra el avanzado chip A19 Pro, fabricado con una arquitectura que prioriza la eficiencia energética sin sacrificar la velocidad. Con 12 GB de memoria RAM, el dispositivo maneja con soltura la multitarea y las aplicaciones de inteligencia artificial más demandantes del mercado. Esta combinación técnica asegura que el equipo mantenga su vigencia tecnológica durante varios años.

En cuanto a la experiencia visual, el iPhone 17 Pro incorpora una pantalla OLED LTPO de 6.3 pulgadas. La tecnología ProMotion permite una frecuencia de actualización variable entre 1 y 120Hz, adaptándose al contenido para ahorrar batería o brindar una fluidez absoluta en juegos y navegación. Además, el brillo máximo superior facilita el uso del equipo en exteriores bajo luz solar directa, una mejora muy valorada por los usuarios.

El sistema de cámaras es, sin dudas, el punto más fuerte de este modelo. Apple diseñó una configuración Pro Fusion que incluye tres lentes de 48 MP: principal, ultra gran angular y teleobjetivo. Esta uniformidad en la resolución permite transiciones suaves entre sensores y una calidad de imagen constante en cualquier situación. El diseño de tetraprisma en el teleobjetivo permite ahora un zoom óptico de hasta 8x, capturando detalles lejanos con una nitidez asombrosa.

Para quienes priorizan las redes sociales, la cámara frontal también recibió una actualización importante. Con un sensor de 24 MP y enfoque mejorado, las selfies y videollamadas ganan una profundidad de campo más natural. El dispositivo también soporta grabación de video profesional y funciones avanzadas de edición integradas directamente en el sistema operativo iOS 26.

Walmart-iPhone 17 Pro - Interna 2 Comprar en Walmart permite acceder a dispositivos de Apple con un ahorro significativo. shutterstock

Comparativa de costo: el iPhone 17 Pro en Walmart y su impacto local

Actualmente, el equipo se encuentra a un precio de $1.099,00 dólares en la tienda estadounidense. Esta cifra representa un ahorro impresionante si consideramos el precio de este equipo en Argentina, posicionando al terminal en una escala de valores sumamente competitiva. Al realizar la conversión, el costo equivale aproximadamente a $1.525.000 pesos argentinos, un número que atrae las miradas de quienes buscan tecnología de punta.

La diferencia económica respecto a los locales nacionales es el motor principal que impulsa a muchos compradores a mirar hacia el exterior. Mientras que en el mercado interno los valores suelen elevarse debido a la cadena de distribución e impuestos locales, la oferta directa de Walmart permite acceder al hardware de Apple sin intermediarios costosos, siempre que se sigan los pasos logísticos adecuados.

Walmart-iPhone 17 Pro - Interna 3 El precio del iPhone 17 Pro en las tiendas de Walmart resulta altamente competitivo frente al mercado local. shutterstock

Logística y envíos: cómo comprar desde Argentina con seguridad

Para acceder a este beneficio hay que entender la logística, ya que esta oferta está disponible en las sucursales de los Estados Unidos. Sin embargo, es factible traer este equipo a la Argentina a través de envío courier. El proceso implica una gestión extra, pero debido al bajo costo del producto en Walmart, el ahorro final suele justificar el movimiento frente a los valores de lista habituales.

Los usuarios interesados deben contratar un servicio de importación privado para gestionar el traslado y contar con un domicilio de recepción en Estados Unidos, conocido como casillero. Es fundamental tener en cuenta que el precio final en pesos depende del tipo de cambio del día y los impuestos correspondientes al ingreso de electrónica al país. A pesar de estos cargos adicionales, la conveniencia económica se mantiene firme para el consumidor final.

El iPhone 17 Pro no solo destaca por su diseño en materiales ligeros y resistentes, sino por su batería de alta capacidad que oscila entre los 3988 y 4252 mAh. Con carga inalámbrica MagSafe mejorada a 25W y puerto USB-C, la conectividad y autonomía están garantizadas para las jornadas más intensas.