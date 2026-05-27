Hot Sale: cómo aprovechar la oferta de Walmart México para traer el Samsung S25 Ultra a Argentina

El Hot Sale acaba de comenzar en México y Walmart ya tiene ofertas más que tentadoras para los argentinos que quieran importar. Uno de los descuentos que más llamó la atención es el del celular Samsung Galaxy S25 Ultra que bajó casi un 50%.

En la página web del supermercado, el celular de 256 GB y de color gris aparece publicado por solo $17799 pesos mexicanos. Además ofrece la posibilidad de pagarlo en 18 cuotas sin interés de $988.83 pesos mexicanos.

Comprar el Samsung Galaxy S25 es una de las mejores inversiones para el 2026. Su rendimiento es uno de los más destacados del mercado gracias a su procesador que ofrece una potencia gráfica y de procesamiento de funciones de inteligencia artificial.

Además, Samsung garantiza 7 años de actualizaciones de software y parches de seguridad para este modelo. Al comprarlo durante el Hot Sale , el dispositivo seguirá funcionando en los próximos años sin interrupciones.

También cuenta con una pantalla antirreflejos de gran tamaño. Su protección Gorillas Glass Armor, reduce los reflejos de la luz solar y ofrece una calidad de visualización en exteriores que muchos teléfonos no tienen.

Cómo comprar desde Argentina

El primer paso para aprovechar esta oferta es contratar un courrier y colocar la dirección que te ofrece la empresa elegida. Luego tendrás que realizar la compra en Walmart con una tarjeta autorizada para compras internacionales. Cabe destacar que se te cobrará al valor del Dólar Tarjeta/ Turista.

También debes aclarar el producto en el portal de Envíos Internacionales y pagar el 505 de impuesto sobre el excedente de la franquicia permitida.

No te pierdas el video del Samsung Galaxy S25 Ultra