Tiene 256 GB, 5G y precio de gama media: el Xiaomi que Walmart puso en oferta por tiempo limitado

Walmart México lanzó una serie de ofertas por tiempo limitado y entre ellas aparece un descuento atractivo para el celular Xiaomi Poco X7 Pro. El modelo se destaca por ofrecer un rendimiento cercano a la gama alta y características premium, pero con la llegada de nuevos equipos su precio comenzó a bajar.

El smartphone con 256 GB de almacenamiento y conectividad 5G figura con un descuento de $2600 pesos mexicanos y un precio final de $5399 pesos mexicanos. Además, existe la posibilidad de financiar la compra en cuotas sin interés desde $524,90 pesos mexicanos con tarjetas seleccionadas.

Uno de los puntos fuertes del equipo es su potencia, pensada para ejecutar juegos exigentes , realizar multitarea y descargar múltiples aplicaciones sin perder fluidez. También incorpora una batería de 6000 mAh, una capacidad que supera a muchos celulares de su segmento.

En cuanto a pantalla y diseño, el Xiaomi incorpora un panel de 6,7 pulgadas con colores intensos, alto nivel de brillo y compatibilidad con Dolby Vision para una experiencia visual más inmersiva. Además, cuenta con certificación IP68, que brinda resistencia al polvo y al agua, una característica poco habitual en esta categoría.

Consideraciones para comprar desde Argentina

Aunque la oferta puede parecer atractiva para compradores argentinos, conviene considerar costos adicionales. Al valor publicado por Walmart México hay que sumar el envío internacional, posibles cargos del régimen de importación vigente y el costo final en dólares según el medio de pago utilizado.

POCO-X7-Pro_YellowGreenBlack El celular con un procesador potente, perfecto para juegos exigentes y multitarea. Archivo

Por eso, la promoción puede ser conveniente principalmente para quienes tengan previsto viajar a México o cuenten con una alternativa de retiro que reduzca los gastos extra. En otros casos, vale la pena comparar el precio final contra opciones disponibles en Argentina.