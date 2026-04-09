Walmart remata el iPhone 17 y aparece con un gran descuento en abril

La cadena de tiendas Walmart sorprende al mercado tecnológico con una rebaja masiva en el iPhone 17 . Este dispositivo de Apple alcanza su precio más bajo hasta la fecha en abril, permitiendo que los usuarios accedan a tecnología de punta con un descuento que sacude a la competencia directa en los Estados Unidos.

El mercado de smartphones de alta gama vive una renovación constante, pero encontrar rebajas en equipos tan recientes resulta poco común. Este movimiento comercial responde a la necesidad de rotar stock ante la llegada de nuevas temporadas. Para el público argentino, esta posibilidad representa una ventana de ahorro significativa frente a los valores locales, siempre que se considere la logística de importación necesaria para el traslado.

El nuevo iPhone 17 destaca por su pantalla OLED de 6.3 pulgadas con tecnología ProMotion. Este panel permite una frecuencia de actualización de 120 Hz, lo que garantiza una fluidez absoluta en el desplazamiento de menús y en el consumo de videojuegos. Con un brillo que alcanza los 3.000 nits, la visibilidad bajo luz solar directa deja de ser un problema para los usuarios más exigentes.

Bajo el capó, el potente chip A19 de Apple impulsa todas las funciones del terminal. Este procesador de última generación, acompañado por 8 GB de memoria RAM, está optimizado específicamente para las tareas de Apple Intelligence. El rendimiento en CPU y GPU asegura que las aplicaciones más pesadas funcionen sin retrasos, consolidando a este teléfono como una de las mejores opciones del año.

Resistencia iPhone 17 Apple promete una resistencia a los arañazos 3 veces superior.

Detalles de la oferta de Walmart y el iPhone 17

Actualmente, el iPhone 17 se encuentra a un precio de $664 dólares en las tiendas oficiales de la cadena. Al realizar la conversión, este valor representa aproximadamente unos $920.000 pesos argentinos. Esta cifra es sumamente competitiva si consideramos que el ahorro directo es de 115.70 dólares sobre su valor habitual de mercado, marcando un hito en las promociones de este mes.

La versión disponible con este descuento es la que cuenta con un almacenamiento base de 256 GB. Este espacio es ideal para quienes graban video en alta resolución o descargan bibliotecas extensas de aplicaciones. Walmart lanza esta promoción de forma limitada, por lo que el stock suele agotarse rápidamente debido a la alta demanda de los consumidores que buscan renovar su hardware.

Walmart-iPhone 17 - Interna 2 Comprar con un descuento en Walmart permite ahorrar más de 100 dólares este mes. shutterstock

Cámaras y rendimiento: ¿qué ofrece este terminal?

El apartado fotográfico presenta una evolución notable. El sistema avanzado de cámara dual cuenta con un sensor principal Fusion de 48 MP y un ultra gran angular mejorado también de 48 MP. Por otro lado, la cámara frontal de 18 MP incluye enfoque automático y soporte para Center Stage, facilitando videollamadas más profesionales y dinámicas. La calidad de imagen y video se mantiene como un referente en la industria.

En cuanto a la autonomía, el dispositivo integra una batería de mayor capacidad, cercana a los 3.692 mAh. Lo más importante es el soporte para carga rápida de 40 W, una mejora que reduce considerablemente los tiempos de espera junto al enchufe. Su diseño en aluminio y el frente Ceramic Shield, más resistente a rayones, aseguran una durabilidad superior para el uso diario intenso.

Walmart-iPhone 17 - Interna 3 Los servicios de importación facilitan la llegada de productos de Apple a Argentina. shutterstock

Cómo comprar desde Argentina y aprovechar el descuento

Para acceder a este descuento hay que entender la logística, ya que esta oferta está disponible en las tiendas de los Estados Unidos. Sin embargo, es factible traer este equipo a la Argentina a través de envío courier. El proceso implica una gestión extra, pero debido al bajo costo del producto en Walmart, el ahorro final suele justificar el movimiento frente a los precios de los importadores locales.

Los usuarios interesados deberán contratar un servicio de importación privado (courier) para gestionar el traslado y contar con un domicilio de recepción en Estados Unidos, conocido como casillero. Es importante tener en cuenta que el precio final en pesos dependerá del tipo de cambio del día y los impuestos correspondientes al ingreso de electrónica al país. Esta gestión permite que el producto llegue directamente al domicilio del comprador en pocos días.

El impacto de este tipo de ofertas redefine el acceso a la tecnología premium en regiones con precios elevados. Mientras el mercado espera las novedades de la próxima temporada, adquirir un equipo con iOS 26 y conectividad 5G a este valor representa una inversión inteligente. La combinación de potencia, diseño y precio convierte a esta promoción en el tema de conversación obligado para los fanáticos de Apple durante esta semana.