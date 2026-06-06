El Mundial 2026 dispara la búsqueda de televisores gigantes: cuáles son las opciones más accesibles

Todavía falta para que Lionel Messi y la Selección Argentina vuelvan a salir a la cancha en el Mundial 2026 , pero para muchos fanáticos la preparación ya empezó. No hay fixture definitivo pegado en la heladera ni reuniones organizadas para ver los partidos. Lo primero que aparece en la lista es otra cosa: el televisor. Y cuanto más grande, mejor.

Hace apenas unos años, hablar de una pantalla de 65 pulgadas era pensar en equipos reservados para presupuestos muy altos. Hoy el panorama cambió. La competencia entre marcas y la expansión de la tecnología 4K hicieron que los televisores de gran tamaño se volvieran mucho más accesibles. De hecho, ya existen modelos de 65 pulgadas que rondan el millón de pesos, una cifra que hasta no hace mucho parecía imposible para ese segmento.

Para quienes buscan dar el salto sin realizar una inversión demasiado elevada , las alternativas de 50 pulgadas siguen siendo las más atractivas. Entre ellas sobresale el Sansei Google TV 4K de 50 pulgadas, que se consigue desde $462.999 y se ubica entre los televisores más económicos de esta categoría.

En el mismo segmento aparecen el RCA 50 pulgadas 4K, con valores cercanos a los $574.999, y el Philips 50 pulgadas UHD 4K, que ronda los $609.999. Son equipos que ofrecen acceso a plataformas de streaming, resolución Ultra HD y funciones inteligentes que ya forman parte de los requisitos básicos para la mayoría de los usuarios.

El segmento más buscado del mercado

Si existe un tamaño que logró consolidarse como el favorito de los consumidores argentinos, ese es el de 55 pulgadas. Lo suficientemente grande para disfrutar eventos deportivos y películas, pero sin exigir espacios demasiado amplios en el hogar.

Dentro de esa categoría, el TCL UHD 4K Google TV 55V6C aparece como una de las opciones más competitivas con un valor de $799.999. Un escalón más arriba se ubica el Samsung QLED QN55Q6F, que alcanza los $899.999 y suma una tecnología de imagen superior para quienes buscan colores más intensos y mejor contraste.

La propuesta de Samsung se completa con el Crystal UHD U8000F de 55 pulgadas, cuyo precio ronda los $999.999. Se trata de uno de los modelos más elegidos por quienes priorizan una marca reconocida sin ingresar todavía al universo premium.

Las pantallas de 65 pulgadas dejan de ser un lujo

La verdadera sorpresa aparece en el segmento de mayor tamaño. Los televisores de 65 pulgadas comenzaron a acercarse a valores que hace poco tiempo pertenecían a equipos considerablemente más pequeños.

Uno de los modelos más destacados es el Noblex Google TV UHD 4K de 65 pulgadas, que puede encontrarse desde $999.999. Dependiendo de la tienda y las condiciones de financiación, el precio puede extenderse hasta los $1.199.999.

Para quienes buscan un nivel superior de experiencia visual, aparecen dos alternativas de Philips. El UHD 4K Ambilight de 65 pulgadas se comercializa alrededor de $1.299.999, mientras que el Philips Mini LED Google TV alcanza los $1.399.999. Este último incorpora una tecnología de iluminación más avanzada que mejora el contraste y el detalle de las imágenes.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la renovación del televisor vuelve a ocupar un lugar central en las decisiones de compra. Y aunque las promociones más agresivas probablemente lleguen en los meses previos al torneo, el mercado ya muestra una tendencia clara: las pantallas gigantes dejaron de ser un producto exclusivo y empiezan a convertirse en una opción real para quienes sueñan con vivir cada partido como si estuvieran en la tribuna.