MDZ en el Mundial 2026: primera práctica abierta de la Selección Argentina con varios jugadores diferenciados
Desde Kansas City, MDZ presenció el primer entrenamiento abierto de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026.
MDZ estuvo presente en Kansas City en la primera práctica abierta de la Selección Argentina durante la previa del Mundial 2026. El entrenamiento dejó novedades físicas, trabajos diferenciados y ausencias relevantes, mientras el equipo de Lionel Scaloni ajusta detalles antes del debut ante Argelia y los amistosos en el horizonte.
La práctica tuvo como principal foco el estado físico de varios futbolistas. Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nico Paz se entrenaron de manera diferenciada, apartados del grupo principal. Según la información disponible desde el lugar, los tres están siendo monitoreados en cuanto a su condición física, por lo que su evolución será seguida de cerca en los próximos entrenamientos.
Jugadores que trabajan diferenciados
La situación de Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nico Paz aparece como una de las primeras señales importantes para Lionel Scaloni en esta etapa de preparación.
En una preparación mundialista, cada entrenamiento cuenta. La Selección argentina transita días clave antes del estreno en la Copa del Mundo, previsto para el 16 de junio ante Argelia. Por eso, el seguimiento de los futbolistas que no trabajan a la par del grupo principal será central para definir variantes, descansos y eventuales decisiones tácticas.
Ausencias en la práctica abierta
Además de los trabajos diferenciados, hubo dos nombres que no participaron al menos en el inicio observado: Leandro Paredes y Lionel Messi. Ambos no formaron parte del entrenamiento por ahora, sin que se haya comunicado un detalle adicional sobre los motivos.
Dibu Martínez, sin guantes y con evolución favorable
Otra imagen relevante del entrenamiento fue la de Dibu Martínez. El arquero salió al campo sin guantes, ya que se encuentra en recuperación de una fractura en uno de sus dedos. De todos modos, llegará sin complicaciones al debut mundialista ante Argelia.
La agenda inmediata de la Selección
Antes del debut mundialista, la Selección argentina afrontará dos partidos amistosos. El primero será el próximo sábado ante Honduras en College Station, Texas. Luego, el martes siguiente, el equipo jugará en Auburn, en el estado de Alabama. Ambos encuentros funcionarán como pruebas finales para ajustar funcionamiento, cargas físicas y posibles formaciones.