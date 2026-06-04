MDZ en el Mundial 2026: primera práctica abierta de la Selección Argentina con varios jugadores diferenciados

MDZ estuvo presente en Kansas City en la primera práctica abierta de la Selección Argentina durante la previa del Mundial 2026. El entrenamiento dejó novedades físicas, trabajos diferenciados y ausencias relevantes, mientras el equipo de Lionel Scaloni ajusta detalles antes del debut ante Argelia y los amistosos en el horizonte.

La práctica tuvo como principal foco el estado físico de varios futbolistas. Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nico Paz se entrenaron de manera diferenciada, apartados del grupo principal. Según la información disponible desde el lugar, los tres están siendo monitoreados en cuanto a su condición física, por lo que su evolución será seguida de cerca en los próximos entrenamientos.

Jugadores que trabajan diferenciados La situación de Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nico Paz aparece como una de las primeras señales importantes para Lionel Scaloni en esta etapa de preparación.

MDZ entrenamiento abierto Selección Argentina MDZ En una preparación mundialista, cada entrenamiento cuenta. La Selección argentina transita días clave antes del estreno en la Copa del Mundo, previsto para el 16 de junio ante Argelia. Por eso, el seguimiento de los futbolistas que no trabajan a la par del grupo principal será central para definir variantes, descansos y eventuales decisiones tácticas.

Ausencias en la práctica abierta Además de los trabajos diferenciados, hubo dos nombres que no participaron al menos en el inicio observado: Leandro Paredes y Lionel Messi. Ambos no formaron parte del entrenamiento por ahora, sin que se haya comunicado un detalle adicional sobre los motivos.