¡Sorpresa! La Selección argentina llamó a un futbolista ante una posible baja de último momento para el Mundial: de quién se trata

La Selección argentina mantiene abiertas todas las alternativas de cara al Mundial 2026 y, en ese contexto, surgió una noticia que involucra a Emiliano Buendía . El mediocampista de Aston Villa recibió un llamado desde el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni para que no interrumpa su preparación física, ya que podría convertirse en una alternativa de emergencia si se produce alguna baja de último momento entre los 26 convocados para la Copa del Mundo.

El futbolista marplatense formó parte de la prelista ampliada de 55 jugadores, aunque finalmente quedó fuera de la nómina definitiva. Sin embargo, su gran temporada en Inglaterra lo mantiene bajo observación. Buendía viene de conquistar la UEFA Europa League y cerró el curso con números destacados: disputó 54 partidos, marcó 11 goles y aportó nueve asistencias, consolidándose como una de las piezas más importantes del conjunto inglés.

Emiliano Buendía podría ir al Mundial 2026 en caso de que algún jugador no llegue en óptimas condiciones físicas.

La decisión de mantenerlo en alerta responde a que el cuerpo técnico sigue monitoreando la situación física de varios integrantes del plantel. Algunos futbolistas arrastran molestias y serán evaluados durante los próximos días para determinar si están en condiciones de afrontar una competencia tan exigente como un Mundial . Por ese motivo, Scaloni todavía no descarta realizar alguna modificación antes del debut.

Si Nico Paz no se recupera de su lesión, Buendía sería su reemplanzante

Entre los casos que más atención generan aparece el de Nicolás Paz. El mediocampista de Como 1907 sufre una pequeña lesión ósea en la rodilla izquierda y, aunque por el momento no corre riesgo de perderse el torneo, su evolución es seguida de cerca por el cuerpo médico y los entrenadores de la Albiceleste.

nico paz Nico Paz es seguido de cerca por el CT de la Selección argentina. Instagram @nicopaz1o

Por ahora, la intención de Scaloni es mantener la lista original. No obstante, la advertencia a Buendía deja en claro que la Selección quiere tener preparado un plan alternativo ante cualquier inconveniente físico de último momento. Mientras tanto, el volante continuará entrenándose a la espera de una posible oportunidad que podría depositarlo, inesperadamente, en la cita más importante del fútbol mundial.