Scaloni, fanático del automovilismo, analizó el presente Colapinto en la F1: "Este año tiene un mejor auto"

El entrenador de la Selección argentina llenó de elogios a Franco Colapinto y destacó su gran presente en la Máxima de la mano de Alpine.

Franco Colapinto se prepara para afrontar un nuevo fin de semana en la Fórmula 1. El piloto de Alpine, que viene de conseguir su mejor resultado en la Máxima (6° puesto en Canadá), disputará el Gran Premio de Mónaco, una carrera legendaria en la categoría, en el histórico Principado de Montecarlo.

A dos días del comienzo de las prácticas libres (serán el viernes a las 8:30 y 12:00 hora de Argentina), el pilarense de 23 años recibió un tremendo e inesperado elogio por parte de otro figura argentina como lo es Lionel Scaloni. El DT de la Selección argentina, que se está preparando para ir en busca del bicampeonato mundial, fue consultado sobre el gran presente del número 43 y le tiró flores.

El tremendo elogio de Scaloni a Franco Colapinto “Siempre me gustó el automovilismo, toda la vida. Es increíble tener un piloto argentino en la Fórmula 1. Mi hijo mayor es muy fan de él y compró toda la ropa de Colapinto y Alpine, me avisa cuando hay carrera, todo”, sentenció el oriundo de Pujato en una entrevista con Olé.

El tremendo elogio de Scaloni a Franco Colapinto X @DiarioOle

“Somos un país muy apasionado por el automovilismo y es muy lindo poder seguir un fin de semana de Fórmula 1 y despertarte para verlo correr, para ver las sprints, las sesiones de clasificación. Es increíble”, agregó.