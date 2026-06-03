Franco Colapinto dio una contundente definición del GP de Mónaco que se viene tras su 6º puesto en Canadá

Esta carrera dará inicio a la temporada europea en la F1 y que tendrá un exigente calendario, ya que el próximo fin de semana volverá a correrá en Barcelona. A pesar de que para muchos este GP no tiene mucho atractivo, para el número 43 hay un condimento extra que siempre lo motiva: es el lugar donde vive y uno de los circuitos que más disfruta.

"Fue una semana muy movida para el equipo después de la carrera en Montreal y muy positiva mientras buscamos continuar con nuestro gran impulso", sentenció el pilarense en la previa. A su vez, Colapinto aseguró que no se relaja post Canadá y que se puso manos a la obra para repetir el resultado en Mónaco: "Estuve en el simulador enseguida el lunes después de la carrera y trabajé duro con el equipo antes de una rápida visita a París por mi cumpleaños (23). Después volví directamente a Enstone para pasar más tiempo con el equipo y prepararme para el comienzo de la intensa temporada europea y para Mónaco, una de las mejores carreras del año".

Reconocido como el circuito callejero más icónico y desafiante del automovilismo, este escenario exige máxima precisión y concentración debido a la cercanía de los muros y la inexistencia de margen para equivocaciones. Sin embargo, lejos de representar una dificultad para Franco Colapinto , esas condiciones son precisamente las que más lo motivan, ya que le permiten demostrar su talento, confianza y capacidad para rendir al límite en uno de los trazados más exigentes del calendario: "Es uno de los circuitos más emocionantes para un piloto por lo cerca que están los muros. Tengo muchas ganas de ver cómo se siente con estos autos, que son más livianos y ágiles", mencionó.

Incluso, el pilarense tiene una relación especial con la carrera debido a que lo vive desde adentro haya o no haya actividad en la pista: Vivo en Mónaco, así que vi cómo fueron construyendo el circuito mientras estaba en casa y no puedo esperar para salir a pista en la primera práctica libre del viernes".

El regreso al cronograma habitual y el objetivo para la carrera

Por otra parte, Franco Colapinto destacó que el regreso al cronograma habitual de carrera de Fórmula 1 (tres prácticas libres, clasificación y carrera) será una ventaja importante este fin de semana: "Volvemos a un cronograma tradicional por primera vez desde Suzuka, así que podremos tomar sensaciones de la pista y ganar confianza en cada sesión. Esa es la clave para llegar a la clasificación listos para atacar al máximo. Es emocionante ir cada vez más rápido y más rápido. Como adelantar es tan complicado en este circuito, probablemente el sábado sea el día más importante de toda la temporada".

franco colapinto miami Franco Colapinto quiere volver a sumar puntos en Mónaco. Instagram @alpinef1team

Finalmente, el piloto de Alpine dejó en claro cuál es el objetivo del equipo para este fin de semana: "Va a ser un fin de semana muy ocupado y nuestro objetivo es volver a terminar dentro del top 10 y continuar con nuestro sólido rendimiento", concluyó.