La sorprendente estadística que lidera Franco Colapinto y llamó la atención de la Fórmula 1

Con su histórico 6° puesto en el GP de Canadá, Franco Colapinto lidera un llamativo ranking que despertó la atención de todos los fans de la F1.

El pasado fin de semana, Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1 al finalizar en la sexta posición del Gran Premio de Canadá, disputado en el Circuito Gilles Villeneuve. A bordo del Alpine A526, el piloto argentino firmó su mejor resultado de la temporada y confirmó el crecimiento que viene mostrando junto a la escudería francesa.

Gracias a esa actuación, Colapinto aportó ocho de los doce puntos que sumó Alpine durante el fin de semana canadiense. El equipo de Enstone continúa consolidándose como la quinta fuerza del campeonato de constructores con 35 unidades, mientras que el pilarense escaló hasta la undécima posición del campeonato de pilotos con un total de 15 puntos.

Sin embargo, la buena noticia no terminó allí. Días después de la carrera, la propia Fórmula 1 difundió una estadística que tiene al argentino como protagonista absoluto. Colapinto es actualmente el piloto de la parrilla con la racha más extensa de carreras consecutivas viendo la bandera a cuadros, una muestra de regularidad y confiabilidad poco habitual en una categoría tan exigente.

Colapinto es el piloto de la parrilla con la racha más extensa de carreras consecutivas viendo la bandera a cuadros colapinto puntos Colapinto es actualmente el piloto de la parrilla con la racha más extensa de carreras consecutivas viendo la bandera a cuadros. www.francolapinto.com

El argentino acumula 22 Grandes Premios consecutivos sin registrar un abandono (DNF, por sus siglas en inglés de Did Not Finish). Hasta la cita de Montreal compartía ese registro con George Russell, pero el británico debió retirarse por problemas mecánicos en su Mercedes y quedó fuera de la estadística.