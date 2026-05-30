Atento, Colapinto: Mercedes tomó una inesperada decisión que impacta de lleno en Alpine

Mientras continúa consolidándose como una de las revelaciones de la temporada en la Fórmula 1 , Alpine también genera movimientos fuera de las pistas. La escudería donde compite Franco Colapinto se encuentra en el centro de una importante negociación empresarial debido a que un 24% de su paquete accionario permanece disponible para la venta.

Uno de los principales interesados en adquirir esa participación era Mercedes , que durante los últimos meses evaluó seriamente la posibilidad de invertir en la estructura francesa. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron y la firma alemana decidió retirarse de las negociaciones tras considerar excesiva la valoración pretendida por los actuales propietarios de esas acciones.

Según trascendió, el fondo Otro Capital fijó un precio cercano a los 720 millones de dólares por ese porcentaje, una cifra que elevaría el valor total de Alpine hasta los 3.000 millones. Desde Mercedes entienden que el monto real de mercado es considerablemente menor y lo ubican entre los 2.200 y los 2.400 millones de dólares.

La intención de la escudería alemana no estaba ligada únicamente a una inversión financiera. El proyecto también contemplaba fortalecer la relación comercial con Alpine a largo plazo, especialmente en materia de suministro de motores y desarrollo conjunto de distintas áreas estratégicas dentro de la categoría.

En paralelo, otro nombre vinculado a la operación fue el de Christian Horner. El exdirector de Red Bull mantuvo contactos con representantes de BYD para explorar alternativas de desembarco en la máxima categoría, aunque las posibilidades de una compra concreta fueron perdiendo fuerza. Además, Renault conserva poder de veto sobre cualquier transferencia accionaria y tendría la facultad de bloquear operaciones que no considere convenientes.

Colapinto y Alpine se siguen preparando para el GP de Mónaco

franco colapinto Alpine mantiene abiertas las opciones para el 2027. www.francolapinto.com

Mientras tanto, el presente deportivo acompaña las expectativas institucionales. Alpine se mantiene en el quinto lugar del Campeonato de Constructores y atraviesa uno de sus mejores arranques de los últimos años. Gran parte de ese crecimiento se explica por los resultados obtenidos por Pierre Gasly y Franco Colapinto, quien llega en alza al GP de Mónaco tras firmar una histórica actuación en el Gran Premio de Canadá y sumar 8 puntos importantes para el equipo.