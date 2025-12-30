Rumor bomba en Alpine: el movimiento accionario que podría poner en jaque el rol de Flavio Briatore

En las últimas horas crecieron los rumores de un cambio en el paquete accionario de Alpine que podría dejar al italiano fuera de su rol como jefe de equipo.

Flavio Briatore podría dejar de ser el jefe de equipo de Alpine si los rumores de un cambio en el paquete accionario son ciertos.

Hace algunas semanas, un rumor bomba sacudió a Alpine y a toda la Fórmula 1: según informó el medio De Teleegraf, Christian Horner, ex jefe de equipo de Red Bull, podría regresar al Gran Circo no solo como directivo, sino también como inversor principal de la escudería francesa a partir del 2026.

Según había mencionado el diario neerlandés, el británico que estuvo durante dos décadas al frente de los Toros austríacos, lidera un consorcio que tiene en mente presentar una oferta cercana a los 763 millones de euros para quedarse con el mayor porcentaje accionario de la escudería con sede en Enstone.

christina horner red bull Horner podría sumarse a Alpine en 2026. Shutterstock El plan contemplaría una maniobra de ejecución cercana. Los actuales accionistas minoritarios —Otro Capital, RedBird Capital Partners y Maximum Effort Investments— estarían abiertos a vender el 24% del paquete accionario que adquirieron en 2023 por una suma cercana a los 200 millones de euros, según informó el medio alemán Auto Motor Sport. Además, resta saber si Renault también avanzará con la cesión de una parte adicional de su participación.

La posible llegada de Christian Horner a Alpine podría poner en jaque el rol de Flavio Briatore A pesar de que por el momento todo son rumores, en caso de que Christian Horner se convierta en accionista de Alpine, él quiere tener un rol importante dentro del equipo como lo es la conducción del proyecto, respaldado por su condición de accionista de control.

Este fue uno de los grandes problemas que tuvo a la hora de negociar con otras escuderías y que frustró acuerdos previos. Además, en la escudería francesa, quien se encarga de tomar todas las decisiones es Flavio Briatore y con la posible llegada del británico, su rol podría ponerse en jaque.