Cómo se reparte el poder en Alpine: la contundente aclaración de Steve Nielsen sobre su rol y el de Briatore

Alpine continúa atravesando un proceso de reconstrucción en la Fórmula 1 , luego de varias temporadas atravesadas por cambios en la conducción y resultados por debajo de las expectativas. La estructura del equipo, bajo la órbita del Grupo Renault, busca ahora consolidar una línea de trabajo clara de cara a la nueva era técnica del campeonato.

El retorno de Flavio Briatore en 2024 fue uno de los movimientos más fuertes de esta etapa. El empresario italiano volvió a Enstone como asesor ejecutivo, con el objetivo de ordenar el proyecto y aportar su experiencia en la gestión. Meses después, la salida de Bruno Famin del cargo principal y la posterior designación de Oliver Oakes profundizaron una transición que nunca terminó de estabilizarse.

La sorpresiva renuncia de Oakes en mayo de 2025, en un contexto extradeportivo complejo, obligó a Alpine a redefinir nuevamente su organigrama. Durante ese período, Briatore absorbió funciones adicionales hasta que la dirección resolvió apostar por un nombre de peso y con historia dentro de la casa.

La llegada de Steve Nielsen en septiembre significó un punto de inflexión. Con pasado en Benetton y Renault, y protagonista directo de los campeonatos mundiales de 2005 y 2006, el británico volvió a Enstone con la misión de liderar el funcionamiento deportivo del equipo y dotarlo de mayor coherencia operativa.

Su incorporación no solo apuntó a ordenar el trabajo interno, sino también a establecer una división clara de responsabilidades en la cúpula. En ese marco, Nielsen fue consultado por la convivencia con Briatore y por el alcance de las funciones de cada uno dentro del proyecto.

Steve Nielsen explica cómo se distribuyen las responsabilidades

"Flavio y yo nos conocemos desde hace muchos años, está bastante claro qué hace cada uno. Él se encarga de la parte comercial del negocio y del resto me ocupo yo", explicó Nielsen, dejando en claro que no existe superposición de tareas en la toma de decisiones.

steve nielsen alpine Steve Nielsen, histórico referente del equipo de Enstone, regresó a Alpine para liderar el área deportiva. X @alpineclub_esp

El británico también remarcó la frecuencia del intercambio entre ambos, independientemente de la presencia física en la base del equipo: "Hablamos con regularidad, a diario incluso, aunque no esté en Enstone todos los días, aunque en realidad sí que está a menudo. Así que eso está muy claro entre nosotros y también muy claro para todo el mundo dentro de la organización".

Una temporada cuesta arriba y un proyecto a largo plazo

En lo deportivo, Alpine cerró un 2025 muy complicado. El monoplaza mostró limitaciones desde las primeras carreras y quedó sin margen de reacción ante la ausencia de actualizaciones, una consecuencia directa de haber priorizado tempranamente el desarrollo del auto de 2026.

Esa estrategia condicionó el rendimiento de Franco Colapinto y Pierre Gasly, que pasaron buena parte del calendario luchando en el fondo del pelotón. Aun así, Nielsen sostuvo que el análisis del año no debe limitarse únicamente a los resultados: "Sí, hay algunas cosas que se pueden medir, por ejemplo nuestro rendimiento en las paradas en boxes, y no ha sido bueno. Tenemos áreas en las que trabajar y lo estamos haciendo".

El director deportivo subrayó además que existen múltiples indicadores de evolución que no siempre se reflejan en la clasificación final: "Hay muchas otras áreas en las que se puede medir el progreso y que no están necesariamente ligadas a terminar primero en una carrera. La eficiencia en la producción, la velocidad para llevar ideas del túnel de viento a la realidad… tenemos mucho trabajo por delante. Ese trabajo ya está en marcha y, con suerte, mejoraremos en todas esas áreas y llevaremos algo mucho mejor al circuito".