Alpine superó una prueba decisiva y empieza a mirar con optimismo la temporada 2026 de la Fórmula 1

La Fórmula 1 continúa dando pasos firmes rumbo a la temporada 2026, marcada por un profundo cambio reglamentario que obligó a las escuderías a redoblar esfuerzos en el diseño de sus nuevos autos. En ese contexto, varios equipos ya comenzaron a atravesar etapas clave en la homologación de sus monoplazas.

Uno de ellos es Cadillac, que trabaja intensamente para convertirse en la décima escudería de la categoría a partir de 2026. Graeme Lowdon, director del proyecto, confirmó que el equipo superó los crash-test obligatorios de la FIA y explicó la complejidad del desafío técnico que implica el nuevo reglamento.

"Si se analizan los desafíos de diseño de la nueva reglamentación, con una masa del coche notablemente reducida, estos crash-test se vuelven comparativamente más exigentes, ya que se apunta a un peso total más bajo del coche", detalló Lowdon, al tiempo que subrayó la importancia de este paso inicial.

Además de Cadillac, Alpine también logró superar con éxito los crash-test exigidos por la FIA, una noticia que representa un fuerte respaldo al trabajo que viene realizando la escudería francesa de cara al próximo ciclo reglamentario.

La estructura en la que compite Franco Colapinto obtuvo resultados positivos en las pruebas de impacto, un requisito indispensable para avanzar en la homologación del chasis que utilizará en 2026, temporada en la que el equipo contará con unidades de potencia Mercedes.

alpine Alpine superó con éxito los crash-test exigidos por la FIA. Instagram @alpinef1team

La palabra de Steven Nielsen tras los test

Steven Nielsen, director de Alpine, destacó el cumplimiento de los objetivos planteados en esta etapa del desarrollo. "Creo que hemos hecho todo lo que había que hacer", afirmó tras conocerse los resultados de los ensayos.

Luego amplió su análisis y puso el foco en las características del nuevo auto: "El chasis ha superado los crash-test, es más ligero, más sólido, es bonito, pero cada equipo que construye un coche nuevo te dirá que es bueno. Lo que realmente marca la diferencia, como todos saben, es lo que ocurre en la pista", concluyó.

El contexto de Alpine tras un 2025 complicado

Alpine viene de cerrar la temporada 2025 en la última posición del campeonato de constructores, un resultado que estuvo directamente ligado a la decisión estratégica de enfocarse de manera temprana en el desarrollo del monoplaza de 2026.

Con el gran cambio reglamentario en el horizonte, la escudería francesa apostó a sacrificar rendimiento inmediato para llegar mejor preparada al nuevo ciclo de la Fórmula 1. La superación de los crash-test aparece ahora como una señal alentadora dentro de ese plan a largo plazo.