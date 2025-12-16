La Fórmula 1 publicó los "mano a mano" de la temporada y así le fue a Franco Colapinto vs. Pierre Gasly

La Fórmula 1 cerró en Abu Dhabi un gran año que terminó con Lando Norris (McLaren) como nuevo campeón tras una apasionante definición. Mientras los equipos se preparan para la renovada temporada 2026, desde las redes oficiales de la Máxima continúan ofreciendo contenido para los fanáticos.

En las últimas horas, desde el perfil oficial de X de la F1 publicaron un cuadro comparando el rendimiento de todos los pilotos respecto de su propio compañero de equipo en Grandes Premios.

El flamante campeón –con algunas polémicas dentro del equipo- superó a su compañero en 13 oportunidades a lo largo del año, contra 10 de Oscar Piastri (incluidas siete victorias) que cruzó la última bandera a cuadros por delante del británico en el circuito de Yas Marina .

Franco Colapinto y Pierre Gasly , pilotos confirmados por Alpine para el próximo año, tuvieron un rendimiento bastante parejo si se tiene en cuenta que el argentino comenzó a correr a partir de la séptima competencia del año.

De entrada, entonces, la comparación es en 18 Grandes Premios en lugar de 24. El francés se impuso sobre su compañero en once oportunidades, contra siete de Colapinto . Nada mal para un piloto aún considerado rookie , a pesar de haber debutado el año pasado con Willliams.

pilotos f1 Cómo fue el rendimiento de los pilotos de la Fórmula 1 contra sus compañeros de equipo. X @F1

Por supuesto que a lo largo del año quedó bien marcada la diferencia dentro de la escudería francesa, que siempre priorizó al experimentado Gasly a la hora de tomar decisiones (algunas de ellas bastante polémicas).

La paciencia de Colapinto se terminó en el Gran Premio de Estados Unidos, con el famoso “hold positions” que el oriundo de Pilar decidió ignorar, superando a su compañero pese a la orden del equipo y generando malestar interno. Sin embargo, fue un punto de inflexión para Franco, que sobre el final del año se mostró a la par de Gasly e incluso logró superarlo en más de una ocasión.

Franco Colapinto superó a Pierre Gasly, pese a la orden de Alpine Franco Colapinto superó a Pierre Gasly, pese a la orden de Alpine

Tsunoda, a la sombra de Verstappen

Max Verstappen, ya sin el Red Bull aplastante de temporadas anteriores, volvió a demostrar que es uno de los mejores pilotos en la historia de la Fórmula 1 y estuvo demasiado cerca de arrebatarle el título de las manos a McLaren. Fue el que más carreras ganó (ocho) y quedó a solo dos puntos de sumar su quinto título en la categoría.

Su compañero de equipo, Yuki Tsunoda, solo logró superarlo en una ocasión: en Austria, cuando el cuatro veces campeón del mundo no pudo terminar la carrera. El japonés perdió así su titularidad para el próximo año, cuando será reemplazado por el joven francés Isack Hadjar.

La apuesta de Ferrari no salió como esperaban

La escudería italiana apostó nada menos que por el consagrado Lewis Hamilton, el piloto más ganador en actividad. Pero las cosas no salieron según lo planeado y Charles Leclerc (también lejos de lo esperado) le ganó la pulseada al británico por 18 a 3.

Lewis Hamilton Lewis Hamilton tuvo un año demasiado complicado con Ferrari. @ScuderiaFerrari

Otro dominio marcado fue el de Russell sobre Antonelli (Mercedes): 21 a 3, aunque hay gran expectativa respecto del crecimiento del piloto más joven de la parrilla.

La máxima paridad se dio en Haas, escudería que finalizó octava en el Campeonato de Constructores. Oliver Bearman sumó 41 puntos y Esteban Ocon 38, pero en los “mano a mano” terminaron igualados en 12.

Buena campaña para Williams, con una rápida adaptación de Carlos Sainz. El español no logró imponerse a su compañero Alex Albon, pero le ganó la pulseada en nueve ocasiones y sumó puntos importantes para una escudería que comenzó a resurgir después de años complicados.