Se cansó Franco Colapinto: desobedeció un claro mensaje de Alpine sobre el final de la carrera

Franco Colapinto recibió una orden del equipo respecto de su compañero, Pierre Gasly, pero optó por ignorarla.

El Gran Premio de Estados Unidos, 19na. fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1, lo ganó Max Verstappen; la lucha más interesante la dieron Lando Norris y Charles Leclerc, mientras que Franco Colapinto, como siempre, hizo lo que pudo.

El argentino no tuvo una buena largada y paso del 15º lugar al 17º. Rápidamente comenzó a recuperar terreno, superando a Esteban Ocon primero y aprovechando el incidente entre Kimi Antonelli y Carlos Sainz (que terminó con el abandono del español) después.

Colapinto logró avanzar hasta la 11ma. posición mientras la mayoría paraba en boxes, quizás esperando un safety car que le permitiera terminar lo mejor posible, algo que nunca sucedió. Y cuando fue su turno de parar, volvió a pista último.

Franco Colapinto desobedeció a Alpine en el final Sobre el final, desde Alpine le hicieron a Colapinto el clásico pedido: que no supere a su compañero, Pierre Gasly. Sin embargo, lejos de quedarse callado, Franco respondió: “Esperá, ¿qué? ¿Mantener posiciones? Pero es lento”.

radio alpine A Franco Colapinto le pidieron que mantenga posiciones con Pierre Gasly sobre el final. De manera inesperada, ignoró la orden del equipo y superó a Gasly, cruzando la bandera a cuadros en la 17ma. posición. El francés, en tanto, cruzó la meta en el último lugar.