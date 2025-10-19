Colapinto pasó a Gasly sobre el final, finalizó 17° y Verstappen ganó el Gran Premio de Estados Unidos

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó con un cómodo triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos y le mete presión al líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri. El argentino Franco Colapinto (Alpine), quedó 17°. El podio lo completaron el británico Lando Norris (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

La carrera fue un verdadero monólogo por parte de Verstappen, quien cerró un fin de semana simplemente perfecto, en el que ya había ganado la carrera sprint, consiguiendo solo unas horas después la pole position con mucha contundencia.

Gracias a esta victoria (la tercera en las últimas cuatro carreras), Verstappen llegó a los 306 puntos y se ubicó a solo 40 al líder Piastri, quien hace solo cuatro fechas le sacaba 104 unidades. Otro de los pilotos que terminó con un saldo positivo este fin de semana fue Norris, que se puso a solo 14 puntos de Piastri en el campeonato.

Verstappen quiere seguir cosechando triunfos para consumar una de las mejores remontadas en la historia de la Fórmula 1 , que le permitiría conseguir su quinto título mundial.

Los otros pilotos que sumaron puntos en el GP de Estados Unidos fueron Lewis Hamilton (Ferrari, 4°), Oscar Piastri (McLaren, 5°), George Russell (Mercedes, 6°), Yuki Tsunoda (Red Bull, 7°), Nico Hulkenberg (Sauber, 8°), Oliver Bearman (McLaren, 9°) y Fernando Alonso (Aston Martin, 10°).

Franco Colapinto y una desobediencia que puede traer consecuencias a futuro

Colapinto, por su parte, sufrió muchísimo la falta de ritmo en su Alpine y en ningún momento pudo pelear por ingresar a la zona de puntos. Sobre el final de la carrera, el argentino se acercó mucho a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, y pese a que desde Alpine le pidieron que no lo superara, terminó adelantándolo en las últimas vueltas para finalizar en el 17° lugar.

Franco Colapinto superó a Pierre Gasly, pese a la orden de Alpine Franco Colapinto superó a Pierre Gasly, pese a la orden de Alpine

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será el próximo domingo 25 de octubre, cuando se dispute el Gran Premio de México.

Así quedó el campeonato luego del GP de Estados Unidos

1- Oscar Piastri (McLaren): 446

2- Lando Norris (McLaren): 432

3- Max Verstappen (Red Bull): 406

4- George Russell (Mercedes): 252

5- Charles Leclerc (Ferrari): 192

El minuto a minuto de Colapinto en el GP de Estados Unidos

Colapinto finalizó P17 en Austin

Colapinto sufrió el pobre ritmo del Alpine en el Gran Premio de Estados Unidos (Créditos: ESPN)

Seguí el minuto a minuto de la carrera de Franco Colapinto en Austin

Max Verstappen ganó de punta a punta el GP de Estados Unidos y Colapinto fue P17

El piloto neerlandés tuvo una gran largada y mantuvo el primer lugar durante toda la carrera en Austin. Lando Norris y Charles Leclerc completaron el podio. Por su parte, Colapinto finalizó 17° tras superar a Gasly en la última vuelta.

Colapinto desobedeció la orden de Alpine y superó a Gasly en la anteúltima vuelta

El argentino recibió la orden de equipo de no superar al francés, pero a Franco no le importó y pasó a su compañero en la recta principal del Circuito de las Américas.

Norris pasó a Leclerc y Gasly está por delante de Colapinto a menos de un segundo

Norris fue con todo y logró recuperar el segundo puesto. En la primera maniobra, en la curva 1, no le alcanzó, pero en la segunda, en la curva 12, consiguió una maniobra impecable y quedó como escolta de Verstappen y con puntos importantísimos en la lucha por el título. Hadjar finalmente pasó a Gasly y dejó a los Alpine uno delante de otro, el francés 17° y Colapinto 18° y con Bortoleto a distancia de DRS.

Se acerca el final de la carrera y todo sigue igual

Nadia cambió en pista. Verstappen, Leclerc y Norris sigue en posiciones de podio. Hamilton está cuarto a más de diez segundos del británico. El único que está buscando y buscando un sobrepaso es Hadjar, que está a distancia de DRS de Gasly. Colapinto sigue 18°, pero ahora tiene a Bortoleto a menos de un segundo.

Tsunoda y Bearman al borde del choque

Colapinto ingresó a los boxes y cayó hasta la última posición

El piloto argentino ingresó a los boxes en la vuelta 34 para cambiar su set de neumáticos a blandos y fue superado por todos los pilotos.

Colapinto se defendió lo máximo que pudo, pero Albon lo pasó

Antonelli pasó a Colapinto y cayó al puesto 15°

El Mercedes del italiano demostró el gran ritmo que tiene al lado del pobre Alpine que no pudo oponer resistencia. Franco ahora está en el puesto 15°.

Leclerc es una muralla para Norris

El monegasco sigue defendiendo la segunda posición con uñas y dientes ante los constantes ataques del piloto británico de McLaren. Esto también lo aprovecha Verstappen que se sigue escapando en la punta (9 segundos le sacó al de Ferrari) y Lewis Hamilton que se está acercando a Lando.

Stroll superó a Colapinto y se ubica P15

El de Aston Martin superó fácil al de Alpine en la recta, el argentino trató de recuperar el puesto en la curva siguiente, pero el canadiense se quedó finalmente con el 14° puesto. Franco ya está complicado con la degradación de las gomas medias.

Video: el choque entre Sainz y Antonelli

Franco Colapinto avanzó dos posiciones y se ubica 14°

Carlos Sainz chocó a Kimi Antonelli y el español tuvo que abandonar la carrera en la vuelta 7. Por su parte, el italiano cayó hasta el último lugar y esto lo aprovechó Franco que avanzó dos puestos

Verstappen se mantiene firme en la punta y Leclerc lo superó a Norris

Gran largada del tetracampeón del mundo, que defendió muy bien la punta en la largada. Por su parte, el piloto de Ferrari sorprendió con las gomas blandas y le robó el segundo puesto a Norris.

Floja largada de Colapinto que bajó dos posiciones y se ubica P17

El argentino perdió el lugar con Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto y cayó hasta la posición 17° tras las dos primeras vueltas en Austin