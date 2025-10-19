El impensado optimismo de Alpine y qué tienen que hacer Franco Colapinto y Pierre Gasly: "Puede haber..."

“Dados nuestros resultados en los últimos eventos, sin duda podemos sacar algo de positividad de este día de sprint aquí en Austin”, expresó el director del equipo, Steve Nielsen , al analizar la jornada.

Gasly logró mantenerse en la décima posición durante la sprint, favorecido por varios abandonos de autos punteros —entre ellos los dos McLaren—, mientras que Franco Colapinto perdió todas sus chances tras sufrir un toque en la primera curva, en medio del caos inicial.

“Pierre hizo un buen trabajo al sobrevivir al caos en la curva 1 y al final terminó en la décima posición, justo fuera de los puntos. Franco, lamentablemente, sufrió un pinchazo en la rueda trasera izquierda en los diversos incidentes de la primera vuelta, lo que prácticamente echó por tierra cualquier esperanza de un buen resultado”, explicó Nielsen .

Más tarde, la clasificación confirmó el progreso del equipo. Tanto Gasly como Colapinto lograron acceder a la Q2, algo que Alpine no conseguía desde el Gran Premio de Austria. El francés finalizó 14°, mientras que el piloto argentino se ubicó 15°, a casi cuatro décimas de su compañero, tras admitir que no se sintió cómodo con el A525.

alpine Alpine mejora su rendimiento en Austin y apunta a un buen resultado con Colapinto y Gasly.

“En general, el coche ha estado en una posición decente durante todo el fin de semana, lo que se refleja en que ambos autos llegaron a la Q2 por mérito propio, nuestra primera doble aparición en Q2 desde Austria en julio, lo que subraya el deseo del equipo de seguir luchando por el mejor resultado posible cada vez que salimos a pista”, añadió el director de Alpine.

Oportunidades en la carrera: el plan de Alpine para Colapinto y Gasly

Con los antecedentes de la sprint en mente, Nielsen anticipó que la carrera principal podría ofrecer chances valiosas para los dos pilotos, siempre que logren mantenerse fuera de los incidentes en el arranque.

“Como vimos en la sprint, podría haber oportunidades en la carrera que requerirán que ambos pilotos conduzcan con inteligencia y limpieza, y veremos qué podemos hacer para maximizar nuestro resultado final con ambos coches”, concluyó.

El equipo francés llega así al domingo con un panorama alentador y la expectativa de volver a sumar puntos en una temporada donde cada avance representa un paso clave hacia la reconstrucción de su proyecto en la Fórmula 1.