El sincericidio de Colapinto tras clasificar 15° en el GP de Estados Unidos: "No es que no tuve ritmo, no estuve..."

Franco Colapinto tuvo una decente actuación en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos. A pesar de que el ritmo del A525 del Alpine sigue siendo el peor de toda la parrilla, el pilarense logró meterse en la Q2 por cuarta vez en lo que va de la temporada y largará en la posición 15° en la carrera del domingo.

Por su parte, Pierre Gasly, su compañero de equipo, también tuvo una discreta actuación y largará por delante del argentino (P14). Aunque terminaron en los últimos dos lugares de la Q2, los dos pilotos de la escudería francesa lucharon contra el resto de los pilotos y también contra su propio auto, quien mostró signos de ser inmanejable en algunos momentos.

El sincericidio de Franco Colapinto tras la qualy del GP de Estados Unidos De todas maneras y como viene sucediendo en cada carrera, Franco Colapinto no se siente cómodo en ningún momento con el auto de Alpine y en zona mixta habló con los medios sobre este tema: “Sí, hicimos unos cambios porque no me estoy encontrando con el auto. Y no estoy teniendo esa confianza que había tenido en carreras anteriores. Hicimos varios cambios ayer después de la FP1 [la primera y única práctica libre], no funcionaron. Tratamos de seguir en la misma dirección para no cambiar todo el auto para la qualy y fue todavía peor. Son cosas para aprender en el equipo. Yo como no entiendo bien a veces el setup [la configuración del auto], me cuesta", lanzó.

El sincericidio de Colapinto tras clasificar 15° en el GP de Estados Unidos (Créditos: ESPN) "No es que no tuve ritmo. No estuve cómodo este finde con el auto y me está costando ganar esa confianza que había conseguido en las últimas carreras. Para Pierre creo que es un auto más fácil de manejar. A él le gusta que sea un poco más así, está acostumbrado. A mí me cuesta ser consistente y no cometer errores con un auto así de difícil de manejar”.