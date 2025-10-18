El lamento de Franco Colapinto tras quedar P14 en la Sprint del GP de Estados Unidos: "Falta ritmo, no..."

Franco Colapinto hizo un tajante análisis sobre su toque en la largada y fue sincero sobre lo que resta del fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos.

Franco Colapinto tuvo una accidente carrera Sprint en el Gran Premio de los Estados Unidos. El pilarense de 22 años largo desde el puesto 17, pero en una largada caótica que terminó con el abandono de los dos McLaren (Norris y Piastri) y el de Fernando Alonso, sufrió un toque por parte de Isack Hadjar que le provocó una pinchadura en su goma trasera izquierda.

Ante ello, ingresó rápidamente a los boxes mientras el Safety Car estaba en la pista, pero esto hizo que perdiera posiciones y cayera hasta el puesto 17 por detrás del francés de Racing Bulls. Finalmente, el argentinos aprovechó la locura de Stroll, que impactó fuertemente contra Esteban Ocon, y la sanción de 10 segundos a Bearman, para ganar posiciones y terminar P14.

El análisis de Colapinto tras la carrera Sprint Tras la carrera Sprint, Franco Colapinto pasó rápidamente por la zona mixta y habló unos segundos con la prensa. Allí analizó lo que fue su toque en la largada: "No sé, me tocaron de atrás y me pincharon la goma, así que no sé bien qué pasó, pero había mucho lío y y alguno me había tocado, así que nada", lanzó.

Por otro lado, el pilarense no pudo ocultar su decepción por el flojo rendimiento del A525 y lanzó una frase pesimista de cara a lo que resta del fin de semana: “Igualmente falta ritmo, no estamos rápidos, así que hay que tratar de entender para la qualy y estar un poco mejor, porque nos está costando este fin de semana", sentenció.