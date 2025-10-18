Video: Isack Hadjar tocó a Franco Colapinto y le arruinó la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

En la caótica largada, el piloto francés tocó la goma trasera izquierda de Franco Colapinto y le provocó una pinchadura.

Hadjar tocó a Franco Colapinto y le arruinó la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

La acción de la Fórmula 1 nunca tiene un stop y tras un viernes de prácticas y clasificación, Franco Colapinto volvió a salir al Circuito de las Américas para afrontar su primera prueba de fuego en el Gran Premio de Estados Unidos.

El piloto de Alpine, que tuvo una floja Sprint Shootout, largó desde el puesto 17 en la carrera Sprint y finalizó en la posición 14° al ganar varias posiciones por los abandonos de Fernando Alonso, Lance Stroll, Esteban Ocon, Lando Norris y Oscar Piastri. Además, aprovechó la sanción de 10 segundos a Oliver Bearman que le permitió ganar un puesto más en la última vuelta.

El toque de Isack Hadjar a Colapinto No obstante, el pilarense no tuvo la suerte de aprovechar la caótica largada en Austin, que derivó en el abandono de ambos McLaren, ya que mientras intentaba pasar a todos los autos que estaban en el medio de la pista, Isack Hadjar de Racing Bulls le tocó su goma izquierda trasera y eso derivó en una pinchadura.

El toque de Hadjar a Colapinto en la largada de la carrera Sprint de Estados Unidos Ante ello, Franco Colapinto ingresó rápidamente a los boxes y cambió todos sus neumáticos. Para su fortuna se pudo reintegrar rápidamente en la carrera por detrás del francés, pero el flojo ritmo del A525 nunca le dio alguna oportunidad de poder sobrepasarlo en la pista.