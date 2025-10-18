Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 y saldrá P15 en el Gran Premio de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos ya tiene dueño de la pole, luego de que el neerlandés Max Verstappen dominó la clasificación en el Circuito de las Américas, mientras que el argentino Franco Colapinto largará decimoquinto.

El piloto de Red Bull consiguió un tiempo de 1:32.510, superando por dos decimas a Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari). El neerlandés, vuelve a quedarse con la pole position tras ganar la carrera sprint.

Por su parte, Colapinto logró avanzar hasta la Q2, demostrando solidez en Austin y logró marcar un tiempo de 1:34.044, que le permitió finalizar decimoquinto , apenas por detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly.

¡VERSTAPPEN FESTEJÓ SU POLE EN AUSTIN! ¿SE METE DE LLENO EN LA PELEA POR EL TÍTULO EL CAMPEÓN DEL MUNDO? #USGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/X3ydIHVCn1

La jornada clasificatoria tuvo un inicio accidentado, ya que Isack Hadjar, de Racing Bulls, provocó una bandera roja al impactar contra el muro en los primeros minutos de la Q1, lo que obligó a interrumpir la sesión por casi diez minutos.

Con la grilla definida, Verstappen buscará seguir peleando por el campeonato desde la posición de privilegio, mientras que Norris, segundo en la tabla de pilotos por delante de el neerlandés, y Leclerc intentarán arrebatarle el liderazgo en la salida.

Tremenda vuelta de Franco Colapinto para meterse en la Q2 de Austin

La carrera se realizará este domingo a las 16 (hora argentina) donde Colapinto tendrá la posibilidad de sumar puntos, por primera vez en la temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1979674139620442473&partner=&hide_thread=false Verstappen and Norris on the Front Row!



Here's your starting grid for the Grand Prix #F1 #USGP pic.twitter.com/uBiv37KGz2 — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Fuente: NA

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la qualy del GP de Estados Unidos

Max Verstappen se quedó con la pole position en Austin

El tetracampeón del mundo sigue arrasando en Austin y con un tiempo de 1:32.517 le ganó la pulseada a los dos McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, que saldrán en la segunda y sexta posición de la parrilla. Por su parte, Charles Leclerc de Ferrari estará en la 3° posición y George Russell (Mercedes) saldrá 4°.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1979672109610840090&partner=&hide_thread=false MAX VERSTAPPEN TAKES POLE AT COTA!!



An absolutely mighty lap secures the Red Bull driver the fastest time! #F1 #USGP pic.twitter.com/jzgRor0eZs — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 y largará desde el puesto 15°

Franco Colapinto giró en 1m34s044 y quedó 15° en la Q2, a cuatro décimas de Pierre Gasly, que largará desde la 14° posición. Max Verstappen se quedó con el mejor registro con 1m32s701, seguido por Charles Leclerc a 168 milésimas y Lando Norris a 175. Oscar Piastri, el líder del campeonato, apenas hizo el octavo mejor tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1979670166007918710&partner=&hide_thread=false Franco Colapinto y la charla con su equipo tras quedar eliminado en la Q2 del #USGP.



Más #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/S0BoJn1BpG — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 18, 2025

Colapinto abortó la primera vuelta rápida en la Q2

El argentino tuvo un par de maniobras complicadas y abortó la primera salida en la Q2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1979666053262107126&partner=&hide_thread=false Susto para Colapinto y Gasly, los pilotos de Alpine.



Más #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/x2wN9XPcuX — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 18, 2025

¡¡¡Franco Colapinto a la Q2!!!

El piloto argentino metió una gran vuelta en su segundo giro rápido (1:34.039). En un primer momento, Alex Albon lo había dejado eliminado, pero los comisarios le eliminaron la vuelta por exceder los límites de pista y de esta manera, el argentino se metió en la Q2. ¡Vamos nene!

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1979662896796700709&partner=&hide_thread=false ¡¡LA VUELTA QUE METIÓ A COLAPINTO EN LA Q2 DE AUSTIN!!



#USGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/q58HRaEVLT — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1979663430786158855&partner=&hide_thread=false ¡¡POR ESTO SE METIÓ COLAPINTO EN Q2!! ¡¡ALBON SE FUE DE LOS LÍMITES DE LA PISTA EN LA ÚLTIMA CURVA DE LA Q1 Y LE ANULARON SU VUELTA!!



#USGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vct1LKeCbX — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025

Primera vuelta rápida de Colapinto en la qualy

El piloto argentino fue uno de los primeros en salir en el Circuito de las Américas y en su primer giro rápido marcó un tiempo de 1:34.671 con las gomas blandas. Ahora buscará ir bajando sus tiempos para meterse en la Q2.

Bandera roja por un tremendo choque de Isack Hadjar

El piloto francés de Racing Bulls perdió el contro de su monoplaza en la curva de los cuatro ejes e impactó fuertemente contra los muros destrozando todo su monoplaza. Ante ello, los comisarios decretaron la salida de la bandera roja.