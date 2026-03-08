A pesar de terminar 14°, Colapinto mostró esperanza de cara a las próximas carreras: "Vamos a estar más fuertes"

Tras haber culminado el Gran Premio de Australia en el puesto 14°, Colapinto no bajó los brazos y lanzó una frase que ilusiona a todo el box de Alpine.

No fue una carrera sencilla para Franco Colapinto. A pesar de que largó dos puestos más adelante por los abandonos de Piastri y Hulkenberg en la previa, el piloto argentino recibió un Stop and Go de 10 segundos por una infracción en la largada que lo condenó en las primeras vueltas del Gran Premio de Australia.

Tras ingresar a boxes y cumplir con la sanción, el piloto de Alpine fue ganando posiciones poco a poco hasta culminar la carrera en el Albert Park en la posición 14°. No fue el resultado que esperaban dentro del box de la escudería francesa y mucho menos el propio Colapinto, pero dada las circunstancias se notó una leve mejoría en el monoplaza con respecto a las prácticas y la qualy.

El optimismo de Franco Colapinto pese a haber finalizado 14° en Australia Eso fue lo que le generó optimismo a Franco Colapinto en la rueda de prensa post carrera en Melbourne, aunque en primera instancia dejó en claro que el Stop and Go fue lo que complicó por completo su Gran Premio: "Una pena. Creo que el equipo tocó el auto con 15 segundos para largar; no entendí bien qué pasó todavía porque no vi al equipo. Son cosas para trabajar y mejorar todos. El ritmo hoy fue un poco mejor, en carrera mejor", lanzó.

"UNA PENA EL STOP AND GO", Franco Colapinto habló sobre la penalización que recibió en la largada.



#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Q7rdoA72pV — SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2026 "En ritmo de carrera estamos más competitivos que en qualy, más cerca de los Haas y los Audi. Nos falta entender un poco más la energía y cómo funciona el auto con menos nafta. Había hecho una buena largada pero nos complicamos después con eso", analizó el pilarense de 22 años.

Por último, se refirió a la maniobra en la largada con Liam Lawson: "Por suerte terminamos la carrera. Estuve muy cerca la verdad de quedarme tirado en la recta. Creo que tuve mucha suerte de seguir, los reflejos estuvieron bien", mencionó. "Fue una carrera muy larga. Hay que laburar para mejorar y ojalá que dentro de poco tengamos un poco más de performance y podamos pelear más adelante. No es donde queremos estar. Fue un finde complicado", concluyó.