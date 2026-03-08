Franco Colapinto fue sancionado en Australia y Alpine asumió el error: "Lo siento mucho"

Alpine reconoció el error en la salida que derivó en la penalización para Colapinto.

Franco Colapinto recibió una dura sanción durante el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 luego de que los comisarios detectaran una infracción en el procedimiento de largada. La penalización obligó al piloto de Alpine a pasar por boxes para cumplir un stop and go de 10 segundos sin asistencia mecánica.

La sanción llegó cuando el argentino se encontraba peleando en la zona media del pelotón. En ese momento marchaba 16°, pero tras ingresar a pits para cumplir el castigo reglamentario regresó a la pista en el puesto 20.

La decisión de los comisarios se debió a un incumplimiento del procedimiento de salida, una infracción que en la Fórmula 1 se castiga con una detención obligatoria en boxes sin que el equipo pueda intervenir sobre el monoplaza.

Alpine asumió el error y pidió disculpas por radio Minutos después de confirmarse la penalización, el propio equipo reconoció la responsabilidad en la comunicación con el piloto. El ingeniero de pista de Colapinto, Stuart Barlow, se comunicó por radio para explicarle lo ocurrido y pedir disculpas.

“Oh, amigo, lo siento mucho. Ha sido una infracción en la línea de salida por nuestra parte. Así que, vamos, bajemos ya. ¿La línea de salida? Sí, por nuestra parte, amigo. Vale, concentrémonos en la carrera, por favor, amigo. Lo siento”, fue el mensaje que recibió el argentino mientras se dirigía a boxes para cumplir la sanción.