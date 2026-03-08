Por qué penalizaron a Franco Colapinto en Australia: la explicación oficial de la FIA

La sanción que recibió Franco Colapinto durante el Gran Premio de Australia generó dudas durante buena parte de la carrera. Minutos después de finalizada la competencia, la Federación Internacional del Automóvil ( FIA ) difundió el informe oficial de los comisarios para explicar el motivo de la penalización.

El piloto argentino de Alpine fue castigado con un stop and go de diez segundos , una sanción que lo obligó a detenerse en boxes sin asistencia mecánica y que terminó condicionando su carrera en Melbourne.

La decisión se tomó tras revisar diferentes elementos relacionados con el procedimiento de salida del auto número 43, entre ellos imágenes de televisión, registros de cronometraje y la cámara ubicada dentro del monoplaza.

En el documento publicado por los comisarios se detalla la infracción que derivó en la penalización. Según la explicación oficial: “Los comisarios revisaron las pruebas de vídeo, cronometraje y vídeo del interior del coche y determinaron que el personal del equipo estaba tocando el coche 43 en la parrilla después de que se hubiera mostrado la señal de quince segundos y el coche no pudo comenzar la carrera desde el pit lane, infringiendo el artículo B5.5.5 a) i) del Reglamento de la FIA de Fórmula 1 ”.

En otras palabras, un integrante del equipo intervino sobre el monoplaza cuando ya no estaba permitido hacerlo según el protocolo de largada. De acuerdo con el reglamento, en una situación así el coche debería haber iniciado la carrera desde el pit lane.

Por ese motivo, los comisarios aplicaron la penalización prevista en las normas deportivas. “Se prescribe una penalización obligatoria de stop and go por tal infracción”, señala el mismo informe.

sancion colapinto El informe de la FIA que explica la penalización a Franco Colapinto.

La aclaración reglamentaria de la FIA

El documento también resalta que los equipos tienen la posibilidad de apelar determinadas decisiones tomadas durante una competencia. “Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar determinadas decisiones de los comisarios, de conformidad con el artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el capítulo 5 de las Normas Judiciales y Disciplinarias de la FIA, dentro de los plazos aplicables”, explicaron.

El organismo remarcó que este tipo de resoluciones se toman de manera independiente por parte de los comisarios designados para cada Gran Premio. “Las decisiones de los comisarios se toman independientemente de la FIA y se basan únicamente en los reglamentos, directrices y pruebas pertinentes presentados”, concluye el informe.