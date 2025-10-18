Colapinto terminó P14 en la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos que tuvo como ganador a Max Verstappen

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó con el triunfo en la carrera sprint en el Gran Premio de Estados Unidos que tuvo una largada accidentada y con varios abandonos. El podio lo completaron el británico George Russell (Mercedes) y el español Carlos Sainz Jr. (Williams). Por su parte, el piloto argentino, Franco Colapinto , terminó en el puesto 14°.

La carrera tuvo una largada caótica, ya que en la primera curva se dio un choque múltiple, que tuvo como principales protagonistas al alemán Nico Hulkenberg (Sauber) y a los pilotos de McLaren, el australiano y líder del campeonato Oscar Piastri y el británico Lando Norris, quienes terminaron abandonando. El otro gran afectado por esta largada fue el español Fernando Alonso, quien tampoco pudo terminar la carrera.

Luego de que se relanzara la carrera, Russell presionó durante varias vueltas a Verstappen, aunque no pudo superarlo y se tuvo que conformar con la segunda posición. Por otra parte, Sainz volvió a redondear una grandísima actuación y terminó en el tercer puesto para finalizar nuevamente en el podio.

INSÓLITO: ¡LOS DOS MCLAREN AFUERA DE LA SPRINT! HULKENBERG, PIASTRI Y NORRIS SE TOCARON EN LA PRIMERA CURVA #USGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/l8yk7RgDFx

Luego de esta carrera, Verstappen le descontó unos valiosísimos ocho puntos a Piastri, quien ahora le saca 55 unidades.

Stroll y una maniobra alocado que terminó en choque con Ocon

La carrera sprint terminó con un safety car, ya que a falta de solo tres vueltas el canadiense Lance Stroll, hijo del principal accionista de Aston Martin, hizo una de sus típicas maniobras asesinas y chocó al francés Esteban Ocon (Haas).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1979602517068534162&partner=&hide_thread=false ¡Insólito lo de Stroll! El piloto de Aston Martin chocó a Ocon y provocó el Safety Car en el final de la Sprint.



#USGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7IS7r1hLX2 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025

Colapinto sufrió una pinchadura y terminó penúltimo

El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue una de las víctimas en la accidentada largada de esta carrera sprint, ya que mientras esquivaba a los autos que habían chocado recibió un impacto por detrás de otro rival.

El toque de Hadjar a Colapinto en la largada de la carrera Sprint de Estados Unidos

Luego de esta situación, Colapinto sufrió la pinchadura de uno de sus neumáticos, por lo que tuvo que parar en boxes mientras estaba el auto de seguridad. Finalmente, una vez que se relanzó la carrera el argentino no encontró ritmo en ningún momento y terminó 14° (último debido a los abandonos de Norris, Piastri, Alonso, Stroll y Ocon, sumada a la penalización del británico Oliver Bearman).

La actividad en el GP de Estados Unidos continuará a las 18 (hora de Argentina), con la clasificación para la carrera principal.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la Sprint del GP de Estados Unidos

Max Verstappen ganó la Sprint en Austin y Colapinto terminó en el puesto 14°

El tetracampeón del mundo defendió exitosamente su posición durante las 19 vueltas en el Circuito de las Américas y ganó de punta a punta la carrera Sprint. Por su parte, Franco Colapinto, que tuvo que ingresar a boxes por un toque de Hadjar en la largada, finalizó en la posición 14° y su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó 11°.

Pierre Gasly, compañero de Colapinto, se ubica en el puesto 10°

El piloto francés ganó varias posiciones tras la caótica salida y ahora está por detrás de Kimi Antonelli y Oliver Bearman, el último que está sumando puntos en la Sprint.

Colapinto sufrió un toque de Hadjar y tuvo que pasar por boxes

El argentino no salió indemne de la largada y su Alpine necesitó un arreglo para poder volver a la pista: sigue en el puesto 17.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1979595785583935736&partner=&hide_thread=false Franco is in - he rejoins the action in P17. pic.twitter.com/WjlZmKMcB8 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 18, 2025

Una largada caótica que terminó con el abandono de ambos McLaren

En la primera curva del Circuito de las Américas, Nico Hulkenberg tocó a Oscar Piastri por detrás y este golpeó la goma delantera izquierda de Lando Norris, su compañero de equipo, y todo terminó con una llanta en medio de la pista, alerones rotos y abandono por parte de los Papaya.