El lamento de Colapinto tras la clasificación de la carrera sprint del GP de Estados Unidos: "No fue un día fácil"

Colapinto quedó 17° en la SQ1 de este viernes. Antes, en la única práctica libre, había finalizado 19°, apenas por delante de Gasly, su compañero en Alpine.

El piloto Franco Colapinto se lamentó hoy por no haber tenido una gran actuación en la clasificación previa a la carrera al sprint del Gran Premio de Estados Unidos, afirmando que no pudieron “solucionar algunos problemas” que traían de carreras anteriores en el Alpine.

De todas formas, el pilarense confía en una serie de mejores que tiene su auto en este fin de semana y aseguró que el coche “tiene potencial”.

colapinto Franco Colapinto durante las prácticas del GP de Estados Unidos. @AlpineF1Team El análisis de Franco Colapinto de la jornada del viernes Colapinto se clasificó en el 17° para la competencia de este sábado, que se disputará a partir de las 14:00 horas (horario argentino). Además, a las 18:00 se llevará a cabo la clasificación y el domingo 19 será la carrera, a partir de las 16:00.

Disconforme con lo hecho en la clasificación de la sprint, en la que solo tuvo una vuelta rápida buena y quedó a una décima de alcanzar la Q2, Colapinto afirmó que una sola sesión de prácticas no fue suficiente para “resolver algunos problemas” que venían afrontando, ni para “afinar bien el paquete de mejorías”.

Igualmente, el argentino prefirió mantenerse optimista y, aunque “no fue un día fácil”, opinó que “el auto tiene potencial”, y que su posición para el sprint de mañana “no refleja dónde podríamos estar si logramos juntar todo”.