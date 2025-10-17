Colapinto finalizó P16 en la FP1 del Gran Premio de Estados Unidos y volvió a ganarle el mano a mano a Gasly

Colapinto mostró un buen ritmo en la única práctica en Austin y con un giro de 1:34.653 finalizó P16. Además, le volvió a ganar a su compañero de equipo.

Luego de una semanas sin carreras y en el que aprovechó para descansar tras el olvidable GP de Singapur, Franco Colapinto volvió a subirse al A525 de Alpine y salió al Circuito de las América para disputar la primera y única sesión de prácticas libres del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1, ya que esta semana habrá carrera Sprint en Austin, Texas.

En su presentación en el mítico trazado estadounidense, el pilarense tuvo un buen rendimiento, logró marcar cuatro vueltas rápidas, mostró un buen ritmo de cara a la Sprint shootout y con una marca de 1:34.653 con gomas blandas finalizó en el puesto 16° y venció, una vez más, a su compañero de equipo Pierre Gasly, quien finalizó P17.

La vuelta de Franco Colapinto en la FP1 de Estados Unidos Franco Colapinto en las prácticas libres en el GP de Estados Unidos Franco Colapinto en las prácticas libres en el GP de Estados Unidos Por su parte, Lando Norris de McLaren terminó en lo más alto de la parrilla y marcó el mejor tiempo en la primera práctica libre (1m33s294), seguido a 255 milésimas por el sorprendente alemán Nico Hulkenberg (Sauber) y a 279 milésimas por el australiano Oscar Piastri, con el otro McLaren.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1979255117254639813&partner=&hide_thread=false LANDO NORRIS FASTEST IN FP1!



The McLaren driver is off to a storming start to the weekend, followed up by the Kick Sauber of Nico Hulkenberg #F1 #USGP pic.twitter.com/JnPs0JbsQt — Formula 1 (@F1) October 17, 2025 Ahora, a partir de las 18:30 (hora de Argentina) se disputará la Sprint Shootout en la que todos los pilotos buscarán mejorar su rendimiento con respecto a la FP1 y así poder terminar en lo más alto de la parrilla para largar en la Sprint de este sábado a las 14:30. Luego, a las 18:00 se llevará a cabo la clasificación y por último, el domingo a las 16:00 se correrá el Gran Premio de Estados Unidos en lo que será la décimo tercera carrera de Colapinto a bordo del Alpine.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP1 del GP de Estados Unidos Final de la práctica 1 del GP de Bélgica: Colapinto P16 El número 43 de Alpine cerró su participación en la primera y única jornada de entrenamientos libres en el Circuito de las Américas en Austin. De sus cuatro intentos de vuelta rápida, el mejor tiempo que marcó fue de 1:34.653 (en su cuarta vuelta rápida) con gomas blandas y finalizó P16 en la FP1. Por su parte, el piloto de McLaren, Lando Norris, fue el líder de las prácticas, y Nico Hulkenberg de Kick Sauber dio la gran sorpresa y lo escoltó. Por su parte, Oscar Piastri completó el podio.