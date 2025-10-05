Colapinto no pudo aguantar el ritmo sobre el final y terminó en el puesto 16° en el Gran Premio de Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto , con Alpine , terminó decimosexto en el Gran Premio de Singapur , correspondiente a la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1 , donde el triunfo quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), quien dominó de principio a fin.

El podio lo completaron el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), y el británico Lando Norris (McLaren).

El argentino, que comenzó en el 16° lugar, tuvo una gran largada tal como había pasado el año pasado en el circuito callejero de Marina Bay, y en menos de una vuelta ya estaba en el decimotercer puesto . Luego de una temprana parada en boxes debido a que había comenzado la carrera con neumáticos blandos que se desgastan más rápido, Franco Colapinto cayó varias posiciones luego de su parada en boxes, aunque siguió manteniendo un muy buen ritmo.

¡ACELERÓ COLAPINTO! Espectacular largada del argentino en Singapur: de 16° a 13°... #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/4yw7H5VIcO

Sobre el final de la carrera, cuando todos los pilotos ya habían realizado su parada, el argentino llegó a estar duodécimo, a solo dos posiciones de la zona de puntos. Sin embargo, en las últimas vueltas sufrió muchísimo el desgaste en sus neumáticos, por lo que fue superado por cuatro rivales para así terminar en el decimosexto lugar.

De todas maneras, el joven piloto de Alpine se mostró muy concentrado y con buen ritmo a lo largo de casi toda la carrera y finalizó por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien cruzó la bandera a cuadros en el último lugar.

Russell dominó de punta a punta en Singapur

En lo que respecta a las primeras posiciones, Russell dominó en todo momento sin mayores inconvenientes para conseguir su segunda victoria de la temporada luego de la obtenida en el GP de Canadá. En el segundo puesto quedó Verstappen, quien resistió los constantes ataques de Norris y pudo descontarle seis puntos al líder del campeonato, que es el australiano Oscar Piastri (McLaren), que terminó cuarto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1974839601089872165&partner=&hide_thread=false ¡LA PREMIACÓN!



Russel, Verstappen y Norris, el podio que nos dejó el #SingaporeGP. ¿Qué te pareció la carrera?



Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/yggUcbHDjN — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 5, 2025

Los otros pilotos que sumaron puntos además de Russell, Verstappen, Norris y Piastri fueron Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Oliver Bearman (Haas) y Carlos Sainz Jr. (Williams).

Luego del GP de Singapur, Piastri mantiene el liderazgo en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 y a falta de seis carreras le saca 22 puntos a Norris y 63 a Verstappen.

McLaren se aseguró el campeonato de Constructores

La escudería británica, que demostró un dominio apabullante desde la primera carrera, se aseguró el campeonato de Constructores gracias al tercer y cuarto puesto cosechados por Norris y Piastri en Singapur.

McLaren alcanzó los 650 puntos y duplicó en puntos a Mercedes, que ocupa la segunda posición.Este título, además, les permitió superar a Williams y convertirse en la segunda escudería con más campeonatos de Constructores, con 10, solo por debajo de Ferrari que tiene 16.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974833097498640580&partner=&hide_thread=false McLAREN ARE THE 2025 CONSTRUCTORS' CHAMPIONS!



In a class of their own #F1 pic.twitter.com/rHrd7jOmsK — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

Fuente: NA

El minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Singapur

Franco Colapinto terminó en el puesto 16° y George Russell ganó el GP de Singapur

El piloto argentino no pudo sostener el ritmo sobre el final y finalizó una complicada carrera en Marina Bay en el puesto 16°. Por su parte, el piloto británico de Mercedes ganó de punta a punto el Gran Premio de Singapur y consiguió su segunda victoria de la temporada (Montreal).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974832986496418119&partner=&hide_thread=false GEORGE RUSSELL WINS IN DOMINANT STYLE!!



What a win for the Mercedes driver! #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/wsOJUYo65H — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

Russell está por ganar el GP de Singapur y Colapinto bajó al puesto 16°

Con Russell, Verstappen y Norris en el podio y Piastri en un cuarto lugar, McLaren se está asegurando el título del Campeonato de Constructores. Colapinto cayó al 16° puesto, superado ahora por Lawson, con gomas blandas frescas.

Colapinto perdió un puesto con Sainz y se ubica P13

El piloto de Williams, que ingresó a boxes hace tres vueltas, superó al de Alpine con sus gomas blandas recién puestas. Ahora, Franco se ubica en el puesto 13° a falta de 8 vueltas para el final.

Nuevo round: Tsunoda y Colapinto se volvieron a encontrar en la pista

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974826196346032301&partner=&hide_thread=false Lucha y pequeño toque entre Yuki Tsunoda y Colapinto en Singapur.



#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/x7K885cYSS — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

Rusell sigue dominando a placer y Colapinto intenta pasar a Hadjar

Russell sigue mandando en una carrera lineal, con casi 5 segundos de ventaja sobre Verstappen y más de siete sobre Norris. El top 10 lo completan Piastri, Leclerc, Antonelli (con buen ritmo y el récord de vuelta), Hamilton, Lawson, Stroll y Sainz. Los siete primeros, con gomas duras. Colapinto, con medias, está 14° pero aún lejos de Hadjar, que le sacó 1.4 segundos.

Franco Colapinto subió al puesto 16° por las detenciones de Gasly y Hulkenberg

El piloto argentino aprovechó que su compañero de equipo y el alemán de Kick Sauber fueron a cambiar su set de neumáticos, y escaló dos posiciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1974820067784155278&partner=&hide_thread=false ¡QUEDÓ CERQUITA!



Tras el parate de Alonso y la complicación en boxes, Colapinto quedó muy cerca del español.



Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/O7uUZf4cWO — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 5, 2025

Colapinto ingresó a boxes y quedó 18°

El argentino Franco Colapinto entró a los boxes a cambiar los neumáticos blandos por medios y cayó al puesto 18°. De todas formas, el resto de pilotos deben ingresar en un par de vueltas y podría subir varias posiciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1974814383206174757&partner=&hide_thread=false FRANCO A BOXES



En la vuelta 15 del #SingaporeGP, Colapinto hizo cambio de neumáticos.



Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/BNFim5m5qL — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 5, 2025

Video: la increíble largada de Charles Leclerc en el GP de Singapur

Franco Colapinto avanzó tres posiciones y se ubica P13

El piloto argentino superó a Lance Stroll, Gabriel Bortoleto y Yuki Tsunoda en la primera curva del circuito callejero de Marina Bay y ahora se ubica en el puesto 13°.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1974808530730340425&partner=&hide_thread=false LAP 1/62



Vamos Franco Up THREE positions in the first lap pic.twitter.com/iNzDC7KVLL — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 5, 2025

Gran largada de George Russell que se mantiene en la punta del GP de Singapur

Gran arranque de George Russell para mantener el primer lugar y escaparse enseguida de sus rivales. Tras la largada limpia, el de Mercedes lidera seguido por Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc y Antonelli. Por otro lado, los dos McLaren se tocaron en las ruedas delanteras en los primeros metros y hubo enojo de ambas partes.