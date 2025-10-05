Así fue la tremenda largada de Franco Colapinto en Singapur: pasó de P16 a P13

Franco Colapinto, que había avanzado en la grilla por una sanción a los Williams, tuvo un prometedor arranque en el Gran Premio de Singapur.

Franco Colapinto volvió a demostrar su capacidad en pista con una largada impecable en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El piloto argentino, que inició desde la 16ª posición con el Alpine, logró avanzar tres lugares en apenas los primeros metros de la carrera, ubicándose rápidamente P13.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1974808530730340425&partner=&hide_thread=false LAP 1/62



Vamos Franco Up THREE positions in the first lap pic.twitter.com/iNzDC7KVLL — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 5, 2025

La maniobra del joven de Pilar fue clave para ganar terreno en un circuito donde adelantar suele ser una de las tareas más complicadas del calendario. Con reflejos precisos, Colapinto se abrió camino en el pelotón y aprovechó al máximo cada hueco disponible, consolidando un inicio sólido. De hecho, fue el piloto que más posiciones ganó en la largada.

Así fue la largada de Franco Colapinto en Singapur Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974818761455841559&partner=&hide_thread=false ¡ACELERÓ COLAPINTO! Espectacular largada del argentino en Singapur: de 16° a 13°...



#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/4yw7H5VIcO — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

El contexto de su partida también tuvo un condimento especial. El sábado, tras la clasificación, una inspección técnica de la FIA detectó irregularidades en los alerones de los coches de Williams. Esto derivó en una sanción a Alex Albon y Carlos Sainz, lo que permitió que Colapinto escalara del 18° al 16° lugar en la grilla de partida.