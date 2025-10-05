Verstappen y las dos Ferrari, afuera: el recuerdo de la largada más caótica del Gran Premio de Singapur

Un roce inesperado entre Ferrari y Red Bull marcó la salida más recordada en Marina Bay, que cambió el rumbo de la carrera.

La Fórmula 1 disputa este fin de semana la decimoctava fecha de la temporada y Franco Colapinto buscará seguir consolidando su rendimiento con Alpine en un circuito que ya conoce. El piloto argentino intentará sumar sus primeros puntos del año en Marina Bay, donde la categoría suele entregar carreras cargadas de dramatismo y sorpresas.

En este contexto, en el X oficial de la Fórmula 1 recordaron uno de los momentos más llamativos de los últimos años: la largada del Gran Premio de Singapur 2017. “¡La salida de carrera más loca que hemos visto jamás en Marina Bay! Fans de Ferrari y Max Verstappen, miren hacia otro lado...”, publicaron desde la cuenta oficial, junto con el video de aquella accidentada largada.

Lights out under the lights = mayhem under the lights #SingaporeGP #F1NightRace #F1 pic.twitter.com/rQ8DCeTjET — Formula 1 (@F1) September 17, 2017

La edición de 2017 pasó a la historia como la primera vez que los dos Ferrari quedaron eliminados en la primera vuelta de una carrera. La lluvia previa al inicio convirtió la pista en una trampa, y lo que parecía un inicio normal terminó en un caos absoluto. Kimi Räikkönen arrancó mejor que su compañero Sebastian Vettel y que Max Verstappen, pero el joven de Red Bull quedó atrapado en medio de ambos monoplazas. El roce entre neumáticos desató la debacle: Räikkönen golpeó el auto de Vettel y ambos colisionaron con Verstappen, que a su vez terminó impactando a Fernando Alonso.

La consecuencia fue devastadora: Räikkönen y Verstappen abandonaron de inmediato, Vettel lo hizo pocos metros más adelante tras perder el control, y Alonso se retiró en la vuelta 9. En ese escenario, Lewis Hamilton heredó la punta y encaminó una victoria clave para el campeonato, seguido por Daniel Ricciardo y Valtteri Bottas.