Alex Albon y una chance que podría cambiarlo todo para Franco Colapinto de cara a 2026

El Gran Premio de Azerbaiyán no terminó siendo lo que Franco Colapinto esperaba. El piloto argentino inició la carrera de gran manera con su Alpine , superando a varios rivales y acercándose a la zona de puntos. Sin embargo, todo se complicó cuando Alex Albon , su excompañero en Williams , lo impactó desde atrás.

La acción, considerada indebida, frustró las aspiraciones de Colapinto . Albon fue sancionado por los comisarios y más tarde reconoció su error, pero el piloto argentino quedó sin chances en una carrera que había comenzado con altas expectativas.

Paradójicamente, el mismo Albon podría terminar siendo una pieza clave para el futuro del argentino en la Fórmula 1 . Según reveló el medio especializado Motorsport, el tailandés estaría en conversaciones con Red Bull para regresar al equipo del que fue apartado en 2020.

A pesar de tener contrato con Williams hasta 2027, el piloto de 29 años generó interés en la escudería austríaca por sus buenos resultados recientes. Desde Red Bull incluso admitieron que su salida en plena pandemia fue “una decisión apresurada”.

De concretarse esta movida, Williams liberaría un asiento que podría ser ocupado por Colapinto, quien aún mantiene vínculo contractual con el equipo británico a pesar de su cesión a Alpine.

La cesión de Franco Colapinto a Alpine

En enero pasado, la representante del argentino, María Catarineu, explicó los detalles del acuerdo. “Williams cedió a Franco por cinco años a Alpine”, confirmó. Sin embargo, aclaró que su retorno no está descartado: “Es una posibilidad que regrese cuando termine su cesión, pero de aquí a cinco años puede pasar cualquier cosa”.

Sobre el aspecto económico de la operación, la mánager indicó: “Desconozco si se puso dinero”. También precisó que, si otro equipo busca al piloto en las próximas temporadas, las negociaciones deberán realizarse directamente con Alpine.

colapinto fórmula 1 La cesión de Franco Colapinto a Alpine no descarta un eventual regreso a Williams. Instagram @alpinef1team

En este escenario, el incidente en Bakú con Albon podría terminar siendo el punto de partida de una oportunidad inesperada. Si el tailandés regresa a Red Bull, Colapinto tendría la chance de volver a Williams.

De todas maneras, a pesar de la incertidumbre sobre su futuro inmediato en la Máxima, Colapinto sería el favorito para continuar como piloto titular de Alpine el próximo año. Si no surge algo más tentador…