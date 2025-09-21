La reacción de James Vowles, el jefe de Williams, tras el choque de Albon a Colapinto en Bakú
El toque de Alex Albon a Franco Colapinto en Bakú dejó secuelas: sanción, disculpas y la visible bronca de James Vowles, jefe de Williams, en plena transmisión.
El Gran Premio de Azerbaiyán fue un día de contrastes para Williams. Mientras Carlos Sainz subió al podio con un sólido tercer puesto, Alex Albon arruinó la carrera de Franco Colapinto con una maniobra innecesaria que lo dejó en el centro de la polémica.
El tailandés intentó superar al argentino en la curva 5, un sector donde es casi imposible adelantar. Tocó de lleno la parte trasera del Alpine, que trompeó e impactó contra el muro. Colapinto salió con el auto dañado y perdió todas sus chances.
La reacción de James Vowles no pasó inadvertida. El jefe de Williams, clave en la llegada del argentino a la F1 en 2024, negó con la cabeza varias veces mientras repasaba la repetición del golpe. La FIA no dudó: sancionó a Albon con 10 segundos y le sumó dos puntos a su superlicencia.
El gesto de James Vowles tras el golpe de Albon a Colapinto
Albon asumió su responsabilidad: “Tuvimos un poco de lío con Franco, que fue culpa mía”, reconoció tras la carrera, antes de pedir disculpas. Colapinto, en tanto, fue claro: “No es una curva para adelantar... me golpeó muy fuerte en la parte trasera izquierda. Perdí todo. Una carrera muy complicada, sin ritmo”.
Más allá de la bronca, el argentino rescató lo hecho antes del toque: había largado bien, ganó posiciones y marchaba 13° con un Alpine que mostró carencias todo el fin de semana. Ahora, el campeonato se tomará un respiro hasta Singapur, donde Colapinto buscará revancha en un trazado donde el año pasado brilló con Williams.