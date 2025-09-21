La contundente imagen de Flavio Briatore con Franco Colapinto que despertó fuertes rumores

En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, Flavio Briatore compartió una foto junto al piloto argentino que despertó rumores.

En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, el siempre polémico Flavio Briatore hizo una de sus jugadas y dejó a los fanáticos de Franco Colapinto pensando. En su cuenta de Instagram, el empresario italiano subió una historia que sin dudas no pasó desapercibida.

En la recta final del campeonato, solo quedan algunas butacas por definir de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. Una de ellas es en Alpine, donde Pierre Gasly tiene asegurada su continuidad hasta el 2028. Sin embargo, el futuro del argentino aún es una incógnita.

Qué subió Flavio Briatore a su cuenta de Instagram Apenas dos horas antes de la largada en Bakú, y en lo que se interpretó como un fuerte apoyo a Franco Colapinto, Briatore subió una historia junto al oriundo de Pilar en una oficina de Alpine.

flavio briatore La imagen que compartió Flavio Briatore que generó gran expectativa. Instagram

Si bien la foto no tiene ninguna aclaración, no pasó desapercibida y los fanáticos del argentino la interpretaron como una señal de avances en la firma de un contrato para seguir ligado a la escudería francesa en la Máxima.