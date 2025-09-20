¡Bombazo! Flavio Briatore reveló a los dos pilotos que pelearán por el segundo asiento en Alpine: "Es entre..."

Flavio Briatore confirmó a los dos pilotos que lucharán mano a mano por la segunda butaca en la escudería francesa de cara a la temporada 2026.

Franco Colapinto aún no tiene su lugar asegurado en Alpine de cara a la temporada 2026 y es por ello que debe seguir mostrando su mejor rendimiento en las próximas carreras. Sin embargo, Flavio Briatore aseguró que a fines de octubre revelará quién será el compañero de Pierre Gasly, quien extendió su contrato con la escudería francesa hasta fines de 2028, el próximo año en la Fórmula 1.

A pesar de que aún no se sabe si continuará o no en la Máxima, el pilarense sigue mejorando en cada carrera e incluso le viene ganando la pulseada al francés en casi todas las prácticas y clasificaciones. Ahora, a tan solo 2 horas de la clasificación en el Gran Premio de Azerbaiyán, Colapinto recibió una noticia de Flavio Briatore sobre su futuro en la escudería con sede en Estone.

Flavio Briatore reveló a los dos pilotos que pelearán por la segunda butaca en Alpine El empresario italiano reveló en una entrevista con el medio inglés The Race que solamente Franco Colapinto y Paul Aron pelearán por la segunda butaca de Alpine en 2026: “Es entre Franco y Paul”, aseguró el piamontés, que de esta manera descartó nombres como el de Yuki Tsunoda o Leonardo Fornaroli, líder de la Fórmula 2.

franco colapinto Franco Colapinto tiene que seguir mejorando para asegurarse su lugar en Alpine la próxima temporada. www.francolapinto.com

"Paul es una gran persona y además un piloto muy rápido. Necesito entender qué es lo mejor para el equipo. no tengo ningún interés en nadie. Antes me sacaban de quicio las quejas de los pilotos porque yo representaba al 50% de la parrilla. Ahora, no represento a nadie. No me importa. No tengo ningún interés. Mi único interés es intentar incorporar al equipo al mejor piloto disponible y que haga el mejor trabajo con nosotros. Así de simple”, añadió.