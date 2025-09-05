La confesión de Paul Aron tras el trompo con el auto de Colapinto en Monza y cómo ayudará a Alpine
Paul Aron, piloto de reserva de Alpine, explicó su trompo en la FP1 y contó cómo ayudará desde el simulador a Franco Colapinto en la clasificación.
La primera jornada en el Gran Premio de Italia dejó sensaciones encontradas en Alpine. Franco Colapinto solo participó de la segunda práctica porque en la primera el turno fue para Paul Aron, el piloto de reserva de la escudería. El estonio terminó en la última posición y protagonizó un trompo que encendió las alarmas, aunque sin daños para el auto.
“Estaba intentando un poco más. No tienes muchas oportunidades y necesitas aprovechar todo con ambas manos”, admitió Aron en diálogo con F1TV, donde explicó que el error fue suyo. “Afortunadamente, no hubo nada mal con el auto, me recuperé bien y pude completar toda la sesión”, agregó.
Paul Aron reconoció su error en la FP1
El joven piloto valoró la chance de rodar en pista y señaló que la Fórmula 1 “es el lugar donde probar cosas”. Luego remarcó: “Por suerte, al final, completé todo lo que el equipo quería. Hicimos las tres tandas, solo con un poco menos de vueltas por la bandera roja y el VSC, pero todo bien”.
Tras bajarse del Alpine, Aron viajó al Reino Unido para trabajar en el simulador. La misión es clara: aportar datos frescos a Colapinto y a Pierre Gasly para intentar mejoras de cara a la clasificación del sábado. “Hoy es un viernes ajetreado para mí, ya que esta noche estaré en el simulador para echar una mano y espero que podamos encontrar algunas mejoras”, contó.
Colapinto, que tomó el volante en la FP2, no pudo escapar del fondo y finalizó en la última colocación, mientras que Gasly apenas se ubicó 18°, a medio segundo del argentino. En Alpine saben que Monza es uno de los circuitos más complicados para el equipo por la falta de potencia en el motor y la inestabilidad del chasis con poca carga aerodinámica.