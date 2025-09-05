La confesión de Paul Aron tras el trompo con el auto de Colapinto en Monza y cómo ayudará a Alpine

Paul Aron, piloto de reserva de Alpine, explicó su trompo en la FP1 y contó cómo ayudará desde el simulador a Franco Colapinto en la clasificación.

Aron reemplazará a Colapinto en la FP1 del Gran Premio de Italia en Monza.

“Estaba intentando un poco más. No tienes muchas oportunidades y necesitas aprovechar todo con ambas manos”, admitió Aron en diálogo con F1TV, donde explicó que el error fue suyo. “Afortunadamente, no hubo nada mal con el auto, me recuperé bien y pude completar toda la sesión”, agregó.

Paul Aron reconoció su error en la FP1 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1963933941435342908&partner=&hide_thread=false ¡TROMPO DE ARON EN MONZA! El piloto de Alpine perdió el control de su monoplaza y terminó saliendo de la pista.



El joven piloto valoró la chance de rodar en pista y señaló que la Fórmula 1 “es el lugar donde probar cosas”. Luego remarcó: “Por suerte, al final, completé todo lo que el equipo quería. Hicimos las tres tandas, solo con un poco menos de vueltas por la bandera roja y el VSC, pero todo bien”.

Tras bajarse del Alpine, Aron viajó al Reino Unido para trabajar en el simulador. La misión es clara: aportar datos frescos a Colapinto y a Pierre Gasly para intentar mejoras de cara a la clasificación del sábado. “Hoy es un viernes ajetreado para mí, ya que esta noche estaré en el simulador para echar una mano y espero que podamos encontrar algunas mejoras”, contó.